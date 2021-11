Es sollte eine glänzende Rückkehr sein. Nach langer Pause wollte die Stadtkapelle ihren Fans am kommenden Samstag ein besonderes Festkonzert bieten. Fürs Programm in der Stadthalle hatte Reiner Hobe, der Dirigent der Blaskapelle, Stücke ausgesucht, bei denen er sich ganz sicher war, „dass sie großen Anklang beim Publikum finden“. Um so sicherer konnte er sich sein, zumal die Musiker der Stadtkapelle selbst ganz begeistert waren von Stücken wie „Mary Poppins Rückkehr“ sowie den von Hobe fürs festliche Konzert ausgewählten Kompositionen: von Rimsky Korsakoff, Dimitri Schostakovich, aber auch von Freddy Mercury.

Seit einer knappen Woche steht fest: Auch in diesem Jahr muss das vielbesuchte Konzert ausfallen. „Der Entschluss fiel in der letzten Probe“, erklärt Reiner Hobe. „Es ist uns sehr schwer gefallen, aber in Anbetracht der derzeitigen Inzidenzwerte können wir einen öffentlichen Auftritt in der Halle einfach nicht verantworten.“ Nach kurzer Diskussion im Ensemble habe man sich zur Absage entschlossen. „Das war ein Sieg der Kopfes, der Vernunft übers Herz“, formuliert Hobe bildhaft.

Dirigent Reiner Hobe freut sich aufs Festliche Konzert am 27. November. | Bild: Jörg Büsche

Dabei liefen die Proben schon seit Längerem auf Hochtouren – bei der Stadt wie aber auch bei der von Martin Schmid geleiteten Gemeinschaftsjugendkapelle. Und vor wenigen Wochen hatte der Dirigent noch berichtet: „Zum Glück sind wir ja alle geimpft.“ Ganz sicher hatte er aber nicht geklungen, dass derzeit rasant ansteigende Inzidenzwerte den geplanten Auftritt des Blasmusik-Ensembles nicht doch noch vereiteln würden. So wie es nun tatsächlich der Fall ist.

„Wir haben uns wirklich sehr auf das Konzert gefreut“, erklärt der Dirigent. Ihm, aber auch den Musikern sei während der Lockdown-Monate, während der Unmöglichkeit, miteinander zu musizieren, „ganz klar geworden, wie wichtig unser Zusammenspiel ist“. Auch weil nach anstrengenden Arbeitstagen „das Musizieren in der Stadtkapelle richtig gute Laune macht“.

Martin Schmid verspricht einen tollen Auftritt der Gemeinschaftsjugendkapelle. | Bild: Jörg Büsche

Einen kleinen Trost gibt es nun aber doch, stellt er in Aussicht: „An den Adventswochenenden werden wir in kleinen Gruppen immer mal wieder in der Innenstadt zu hören sein.“ Nicht die gesamte Stadtkapelle werde auf die Straße gehen, sondern immer nur eine Handvoll Musiker, die mit ihren Instrumenten für adventliche Stimmung sorgen. Wann genau sie zu hören sind, das stehe noch nicht fest, werde aber noch angekündigt, erklärt Dirigent Hobe.