Ruhig geworden war es schon lange um das einstige Aufreger-Thema Nummer eins in Markdorf. Doch spätestens seit der Corona-Krise ist die Causa Bischofsschloss mausetot. Seit Herbst 2017 steht das frühere Hotel Bischofsschloss leer, das Gemäuer ist seit bald drei Jahren verwaist, nachdem der Bürgerentscheid im Dezember 2018 einer Zukunft des historischen Gebäudes als neues Markdorfer Rathaus eine Absage erteilt hatte.

Großprojekte bremsten das Schloss aus

Schon vor Corona war das Bischofsschloss in der Prioritätenliste der Stadt weit nach hinten gerutscht. Zu viele Großprojekte wie die Rathaussanierung, Sanierung, Umbau und Neubau von Grundschulen, die Erschließung von Möggenweiler oder kostspielige Infrastrukturmaßnahmen in Straßen und Wasserversorgung, die in den kommenden Jahren Investitionen von bis zu 50 Millionen Euro erfordern, sorgten dafür, dass jegliche Überlegungen für eine Nachnutzung des Bischofsschlosses erst einmal in der Schublade verschwanden.

Der Schlossturm und der daran anschließende Langbau des Bischofsschlosses (nicht im Bild) sind das prägende Wahrzeichen Markdorfs. | Bild: Köfer, Reinhold

Kein Geld, kein Konzept und nur noch wenig Zeit

Weil die Auswirkungen der Corona-Krise die kommunalen Haushalte nun aber dramatisch in Schieflage bringen werden, scheint der Dornröschenschlaf des prägendsten Bauwerks der Stadt endgültig auf Jahre hinaus zementiert. Denn: Alle Optionen, die in Verwaltung und Gemeinderat angedacht wurden – Museum, Galerie, Musikschule, Vereinsräume, Pflege – kosten die Stadt Geld und versprechen nur geringe Einnahmen. In diesen Überlegungen war das Schloss als Zuschussbetrieb klassifiziert.

Hinzu kommt die Crux mit der Landesförderung: Weil die für den Rathausumbau bereits beantragt und teils auch schon ausgezahlt war, käme nun nur eine Umnutzung für den öffentlichen Bedarf in Frage. Andernfalls müsste die Stadt 2,3 Millionen der bislang erhaltenen 2,6 Millionen Euro zurückzahlen, weitere eingeplante 2 Millionen Euro würden nicht bereitgestellt werden. Und zu allem Überfluss drängt auch noch die Zeit: Der Förderzeitraum endet im April 2022, eventuell – bei Vorlage einer förderwürdigen Planung – könnte er um zwei weitere Jahre verlängert werden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Was also tun? „Wir führen die Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt“, hatte Bürgermeister Georg Riedmann noch Ende vergangenen Jahres gesagt. Da war aber Corona noch nicht in Sicht. Doch wann ist nun der richtige Zeitpunkt? Corona hin oder her: In allzu weiter Ferne darf der nicht mehr liegen.

Für eine Hotelnutzung müsste nach Ansicht der Initiative einzig die Schlossscheuer, die nicht zum denkmalgeschützten Ensemble gehört, stärker umgebaut werden. | Bild: Grupp, Helmar

Initiative Bischofsschloss will das Hotel zurück

Die Bürgerinitiative Bischofsschloss hatte einst das Rathausprojekt gekippt. Auch um sie ist es still geworden. Ziel erreicht, in der Versenkung verschwunden? Das könnte man meinen. Doch auf Anfrage des SÜDKURIER sagen ihre Initiatoren: Jederzeit sei der richtige Zeitpunkt, sich endlich wieder dem Schloss zu widmen. Sie haben sich aber eine ganz andere Nutzung auf die Fahnen geschrieben. Zurück in die Zukunft: So sieht für sie der Weg zu einer neuen Nutzung des Bischofsschlosses aus. Zurück zum Hotel-Betrieb und damit in die Zukunft.

Heiner Sondermann (Zweiter von links): „Wir hatten im April 2019 unser Konzept im Rathaus vorgestellt, außerdem auch vier denkbare Beteiligungsmodelle für eine Hotelnutzung.“ | Bild: Ganter, Toni

Besuch bei Riedmann und den Amtsleitern

Vor etwas mehr als einem Jahr hätten sie ihr Konzept „Re-Start Hotel im Bischofsschloss„ im Rathaus vorstellen dürfen, im Beisein von Riedmann und den Amtsleitern. Seither, so Heiner Sondermann, habe man nichts mehr gehört: Keine Antwort, keine Stellungnahme. Im Rathaus wird man nicht begeistert gewesen sein. Denn schon Monate zuvor hatte Riedmann jegliche Gedankenspiele, die Stadt könne als Hotelpächter auftreten, kategorisch abgelehnt.

Initiative: Hotel-Option seriös durchgerechnet

Die Mitglieder der Initiative wiederum pochen darauf, die Hotel-Option seriös durchgerechnet zu haben. 6 Millionen Euro würde der Sanierungsaufwand ohnehin betragen, sagt Harald Schür, der lange Jahre in der freien Wirtschaft als Finanzgeschäftsführer und in Controlling und Verkauf auf Managementebene gearbeitet hatte. Bei einer Hotelnutzung kämen ihren Berechnungen zufolge lediglich 2 Millionen obendrauf, da der größte Teil der Investitionen in das denkmalgeschützte Gebäude auch im Falle jeglicher anderer Nutzung vorgenommen werden müssten.

50 000 Euro kostet das Schloss

Zudem seien mehrere Beteiligungsmodelle vorstellbar, auch mit einem externen Investor. „Grundlage für die Sondierung dieser Varianten wäre, dass die Stadt einmal den Markt abklopfen würde“, sagt Schür. Im nun geltenden doppischen Haushaltsverfahren sei die Luft für die Stadt noch dünner geworden, seitdem Ausgaben nicht auf Jahre hinaus abgeschrieben werden können, sondern zeitnah ausgeglichen werden müssen. 50 000 Euro kostet die Stadt der jährliche Unterhalt des Schlosses – Geld, das verloren sei, argumentieren Sondermann und Schür.

Harald Schür: „Für ein Hotel gibt es in Markdorf nach wie vor definitiv den Bedarf. Der Leerstand ist für uns jedenfalls keine Variante.“ | Bild: Jörg Büsche

Kann ein Hotel im Schloss überhaupt wirtschaftlich betrieben werden?

5 Millionen Euro würde nach ihren Recherchen eine Grundsanierung kosten, schätzt Sondermann. „Für ein Hotel gibt es nach wie vor definitiv den Bedarf“, sagt Schür und verweist auf die Informationen der Initiative, denen zufolge das Hotel Bischofsschloss seinerzeit wirtschaftlich erfolgreich von dem Pächter-Geschwisterpaar Bernd und Gerda Reutemann hatte betrieben werden können. Allerdings wiederum ist in die Kalkulation, die Schür und Sondermann der Redaktion vorgelegt hatten, nicht miteinbezogen, dass der damalige Schlossinhaber Albert Weber eine eher symbolische Pacht erhoben haben soll.

Dem Vernehmen nach und Informationen des SÜDKURIER zufolge sollen es um die 4000 Euro monatlich gewesen sein. Dies wäre ein Betrag, der bei den aktuellen Verhältnissen in der Hotellerie der Region natürlich nicht anzusetzen wäre. Wie viel bei einer marktüblichen Pacht dann unter dem Strich übrig bliebe, wäre eine von noch vielen offenen Fragen.

Die nächsten Monate werden Klarheit bringen

Geht es nach der Initiative, sollte die Stadt einen Arbeitskreis berufen und fürs Schloss nochmals alle denkbaren Optionen ergebnisoffen prüfen. Derer gebe es auch abseits eines Hotels mehrere, sagt Schür: „Der Leerstand ist für uns jedenfalls keine Variante.“

Beginnen ließe sich außerdem auch erst einmal im Kleinen, mit sukzessive erweiterbaren Teilbelegungen, ergänzt Sondermann. Wie es auch immer in Sachen Schloss weitergehen wird: Klarheit wird es in den nächsten Monaten ohnehin geben. Denn auf die lange Bank schieben lässt sich das Thema nicht mehr – Corona hin oder her.

