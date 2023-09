Inzwischen sprießen bunte Blümchen an der Fassade des gelb-pinkenen Hauses in der Hauptstraße 22 – und die FDP bekennt sich nun auch zu ihrer Urheberschaft. „Ist das Kunst oder kann das weg? Weg ist nicht, also macht man Kunst“, laute das Motto hinter der Aktion des Ortsverbandes der Liberalen, sagt deren Vorsitzender Rolf Haas.

Gepachtet hat die FDP die Fassade vom Bauträger Betz und Weber, dem das Haus in direkter Nachbarschaft zu seinem zwischenzeitlich gestoppten Neubauvorhaben in der Biberacherhofstraße gehört. Das Ravensburger Unternehmen wiederum darf das Haus nicht weiter abreißen, weil laut Baurechtsamt dann die Standfestigkeit des beschädigten Nachbarhauses Hauptstraße 24 gefährdet sei.

Weil sich dort nichts tue und die beiden Häuser nicht gerade ein schönes Erscheinungsbild abgeben, habe man sich entschlossen, initiativ zu werden. Die Idee dieser „Kunst“ – damit meinen die Liberalen die Farborgie samt Blümchen – sei aus dem Umstand geboren worden, dass das frühere Café Ruess schon vor langen Jahren hätte abgerissen werden sollen, aber immer noch stehe. Für die FDP, sagt Haas, sei es darum gegangen, „etwas Positives aus der Abrissruine“ zu gewinnen und damit auch einen Beitrag zum Markdorfer „Kernthema der Innenstadtgestaltung“ zu leisten.

Rolf Haas in der Hauptstraße. „Wir haben uns überlegt, wie wir etwas Positives aus dieser Abrissruine gewinnen können“, sagt der FDP-Stadtrat. | Bild: Jörg Büsche

Die „Transformation“ des Hauses von der schäbigen Bruchbude zum liberalen Kunstobjekt werde in verschiedenen Phasen stattfinden, sagt Haas. Alle zwei Wochen wolle man sich bei der FDP zur weiteren Ideenfindung zusammensetzen. Im Übrigen seien auch die Bürger eingeladen, sich daran zu beteiligen, sowohl mit ihren Vorschlägen für das Haus als auch zur Innenstadtgestaltung allgemein. Bei der FDP sei man jedenfalls der Ansicht, dass der Anblick des Gebäudes durch die Umgestaltung nicht schlimmer geworden sei, auch wenn sich über Kunst bekanntlich streiten lasse. Auf die erste Berichterstattung des SÜDKURIER habe man zumindest 95 Prozent positive Rückmeldungen bekommen, sagt Haas.

Der FDP-Ortsverband lädt am Montag, 25. September, um 18 Uhr zur Diskussion in die „Krone“ ein.