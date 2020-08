Schroffe Klippen und malerische Fischerdörfer: Wer nicht eine Reise an die Küste Englands plant, der kann sich mit dem Roman „Offene See“ gedanklich dorthin versetzen. Die „besonders schönen Naturbeschreibungen“ haben Yvonne Voigt, Mitarbeiterin der Buchhandlung Ravensbuch, fasziniert.

Auf zum Meer

Denn die Natur spielt eine nicht unwesentliche Rolle in dem Roman, der nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Wie Voigt ist auch der Protagonist, ein junger Mann namens Robert, gerne in der Natur. Robert sollte im Bergbau arbeiten, doch die Enge und das Dunkle ist nichts für ihn.

Umso größer ist die Sehnsucht nach dem Meer und so macht er sich auf den Weg zur offenen See. Doch nicht nur die detaillierten Naturerfahrungen haben Voigt beeindruckt. Es sei eine Geschichte mit Tiefgang. Voigt sagt:

„Das Buch vermittelt, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss, um glücklich zu werden.“ | Bild: Julia Leiber

Folgenreiche Begegnung

Auf der Reise treffe der junge Mann eine exzentrische Frau namens Dulcie, die ihn in ihr Cottage einlädt. Sie eröffnet ihm eine neue Welt. Ihre Ansichten passen so gar nicht in sein Weltbild, das er bisher kannte: unverheiratet, allein lebend und unkonventionell. Robert hilft ihr bei der Arbeit rund um das heruntergekommene Cottage.

Doch als er ihre Hecke schneiden möchte, damit sie den beeindruckenden Meerblick genießen kann, lehnt sie ab. Ebenso die Gedichte, die er findet und sie nicht lesen möchte.

Angaben zum Buch Benjamin Myers: Offene See – Roman, Dumont-Verlag, 270 Seiten

