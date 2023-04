Als anlässlich des Weltwassertags im vergangenen Monat im SÜDKURIER über die Situation in der peruanischen Gemeinde Huancaray berichtet wurde, hat das etliche Menschen in Markdorf beunruhigt. Verbindet die hiesige Seelsorgeeinheit doch seit Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit der katholischen Kirchengemeinde in Huancaray. Und als nun von gewalttätigen Übergriffen zu lesen war – auch in der Region um die Partnergemeinde –, wandten sich wiederholt besorgte Markdorfer an die Mitglieder des Huancaray-Kreises. Er hält den Kontakt zu den peruanischen Partnern. Und ihn hat nun eine erlösende Botschaft aus Huancaray erreicht.

„Der Leitungsbau geht weiter“, erklärt Kurt Rogalla, Mitglied des Huancaray-Kreises. Wie zum Beweis zeigt er ein Foto, das jüngst per Internat nach Markdorf geschickt worden ist. Es zeigt Menschen in einer Hügellandschaft. Einige graben mit einer Hacke den Boden auf. Andere schauen zu. Es ist sogar jemand zu sehen, der das Geschehen mit seiner Handy-Kamera festhält. Zu erkennen sind auch bereits verlegte Kunststoffrohre. „Padre Mario – unser erster Ansprechpartner in Peru – hat dazu geschrieben, dass sich die Situation inzwischen deutlich entspannt hat“, erläuterte Manfred Lorenz, wie Rogalla Mitglied in der Markdorfer Huancaray-Gruppe. Auch erreiche das Material für das erst vor wenigen Wochen neu begonnene Leitungsprojekt problemlos die Baustelle. Zu Beginn des Jahres hatten noch Streiks und Straßenblockaden den Transport der notwendigen Baustoffe verhindert.

Kurt Rogalla und Manfred Lorenz können indes noch eine weitere Sorge ausräumen. „Kommen unsere Spendengelder denn überhaupt an in der Partnergemeinde?“ zitiert Rogalla die wiederholt gestellte Frage. „Alle können ganz unbesorgt sein“, versichert Manfred Lorenz. Selbst während der Staatskrise, sogar während des 60-tägigen Notstands in der Region Apurímac, zu der Andahuaylas, die Provinz um Huancaray, gehört, flossen die Spendengelder aus Markdorf ungehemmt.