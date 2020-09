Markdorf vor 2 Stunden

Auf zum Aktionstag mit Bewegung und Spaß im Freien

Anlässlich der „Apfelwochen am Bodensee“ gibt es am Sonntag, 27. September, einen „Aktiv in der Natur Tag“ mit mehreren Angeboten im Freien. Das Programm reicht von Bogenschießen bis hin zu Yoga oder Waldbaden.