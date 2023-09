Unter dem Motto „Talent Monument“ findet am Sonntag, 10. September der Tag des offenen Denkmals statt. Die Veranstalter laden die Besucher ein, auf eine spannende Spurensuche in historischen Bauten und Denkmalen zu gehen. An diesem besonderen Tag öffnen in ganz Deutschland viele sonst nicht oder nur begrenzt der Öffentlichkeit zugängliche Stätten ihre Türen, so auch in Markdorf, Bermatingen und Kluftern.

In Markdorf wird die Mauritiuskapelle offen sein. Erstmals 1360 im Liber Marcarum erwähnt, befand sich diese Kapelle einst in enger Verbindung zum Heiliggeistspital. 1542 verlegte man den Friedhof vor die Stadtmauern zur Mauritiuskapelle. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Wandbilder, die 1960 an der Kapellennordwand freigelegt wurden. Die Maltechnik sowie die Thematik dieser Werke sind von besonderer Bedeutung. Um Besuchern bei der Betrachtung behilflich zu sein, werden auch Interpretationen einzelner „Pilgerkritzeleien“ an den Süd- und Westwänden angeboten. Die Führung startet um 10.30 Uhr am Marktplatz und wird von Hermann Zitzlsperger geleitet. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Die Mauritiuskapelle ist eines der ältesten Gebäude in Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Führung durch die Pfarrkirche St. Georg

In Bermatingen wird die Pfarrkirche St. Georg als kunstgeschichtliches Erlebnis vorgestellt. Es geht vorrangig um die Ausmalung des Chorraums und des Mittelschiffs. Die perspektivischen Rahmenornamente gelten im Bodenseeraum als einmalig. Bei der Führung mit Hermann Zitzlsperger werden die Botschaften der Einzelszenen ausführlich erläutert – ebenso das Grundkonzept, die Farbführung und Besonderheiten der Ausführung. Die Ausmalung der Kirche wird als repräsentatives Werk des ausgehenden 14. Jahrhunderts angesehen. Die kostenfreie Veranstaltung dauert rund 75 Minuten. Anmeldungen sind nicht nötig. Treff ist um 14 Uhr beim Seiteneingang der Pfarrkirche St. Georg. Informationen bei Sarah Berenbold, Telefon 07544 950215.

„Gegen das Vergessen“ heißt eine Betonplastik der Fischbacher Bildhauerin Waltraud Späth beim ehemaligen Raketentestgelände zwischen Efrizweiler und Raderach. Dieses Kunstwerk und Denkmal greift direkt die Vorkommnisse in der NS-Zeit auf. Denn 417 damals eingesetzte Arbeiter wurden nach Fertigstellung des Raketentestzentrums verhaftet und in das KZ Buchenwald überstellt. Für viele war dies ihr Todesurteil. Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur wird um 13 Uhr die Besucher begrüßen, Kurator Gunar Seitz gibt eine kurze Einführung zum Gelände der Prüfanlagen der A4/V2-Raketen in der NS-Zeit sowie zum Kunstwerk von Waltraud Späth.

Erlebnisberichte aus NS-Zeit werden vorgelesen

Friederike und Thomas Lutz widmen sich Texten von Zeitzeugen aus der NS-Zeit. | Bild: Bernhard Gehring

Friederike Lutz, Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen, wird Zeitzeugentexte lesen. Sie wird musikalisch begleitet von Thomas Lutz auf der Gitarre. Dabei werden persönliche Erlebnisberichte der in Friedrichshafen eingesetzten Zivil-, Fremd- und Zwangsarbeiter zu hören sein. Die Aufführungen um 13, 14 und 15 Uhr am Ende des Fürstenbergwegs Richtung Mülldeponie beim Abzweig Haus am Wald dauern jeweils rund eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei. Sollte es regnen, finden die Aufführungen zu den gleichen Zeiten im Sitzungssaal des Rathauses Kluftern statt.

Veranstaltet wird dieser Beitrag von Kunst in Kluftern in Kooperation mit dem Arbeitskreis Heimatgeschichte Kluftern und dem Bodenseekulturraum. Er ist gefördert durch das Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen.