Tibor Nagy, evangelischer Pfarrer in Markdorf, ist derzeit in Afrika, genauer: in Kamerun. „Für mich ist es das erste Mal“, hat er vor Antritt der Reise erklärt. Der Geistliche ist der Kamerun-Beauftragte des Dekanats. Er reist nicht allein, sondern mit 23 Vertretern aus dem Kirchenbezirk Überlingen-Stockach. Allesamt engagieren sie sich für die seit einem Vierteljahrhundert bestehende Partnerschaft zum Kirchenbezirk Bakossi in dem westafrikanischen Land.

Gäste aus dem Partnerbezirk Bakossi bei einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche im Jahre 2007. | Bild: Jörg Büsche

„Unter anderem werden wir auch das Trauma-Zentrum in Jaoundé, der Hauptstadt Kameruns, besuchen“, so Pfarrer Nagy. Traumatisierte gibt es viele in Kamerun. Das Land leidet noch unter den Folgen eines bürgerkriegsähnlichen Konflikts. Bestimmte Gruppen der englischsprachigen Minderheit fordern Selbstbestimmung beziehungsweise ihre Unabhängigkeit im überwiegend französischsprachigen Gesamtstaat. Das Auswärtige Amt warnt vor den andauernden „gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und separatistischen Gruppierungen“. Hinzu kommen die Konflikte, von denen die Nachbarstaaten Kameruns heimgesucht werden. Flüchtlinge strömen ins Land.

Andere Krisen beherrschen die Schlagzeilen

„All das spielt sich unter unserem Radar ab“, erklärte der Pfarrer. Andere Themen, andere Kriege und Krisen, beherrschen die Schlagzeilen. „Wir haben schon mehrfach Bundestagsabgeordnete angesprochen“, berichtete Nagy. Erreicht wurde nichts. Auch deshalb, weil der französischsprachige Präsident Kameruns kaum zur Konfliktlösung bewegt werden könne, solange er unter dem Schirm der französischen Regierung steht – und solange Berlin Rücksicht auf Paris nimmt. „Ich finde das beschämend“, sagte Tibor Nagy.

Haben 2019 beschlossen, die die deutsch-kamerunische Gemeindepartnerschaft wieder zu intensivieren: Reverend Joseph Eywake, Pfarrer Tibor Nagy und Hans Ngole (von links), Archivbild. | Bild: Jörg Büsche

An einen direkten Besuch im Partnerbezirk Bakossi sei kein Denken, weil es dort immer wieder zu Kampfhandlungen komme. Ein Treffen mit den Partnern findet trotzdem statt. Dabei wird die Delegation aus Deutschland vor allem auf neue Gesichter treffen, erklärte Pfarrer Nagy. Der Grund: Die „Presbyterian Church of Cameroon“, der die Partner angehören, lasse ihre Geistlichen in kürzeren Abständen die Gemeinde wechseln, als hierzulande üblich. Somit trifft Nagy auf einen neuen Ansprechpartner. Doch er hofft, dass der Kontakt wieder intensiviert wird.

Markdorf Evangelische Kirchengemeinde feiert Jubiläum Das könnte Sie auch interessieren

„Wir können sehr viel lernen von den Menschen dort“, erklärte Nagy. Das beziehe sich sowohl auf religiöse Themen wie auf die gesamte Kultur. „Die Pfarrer tragen im Gottesdienst die gleichen Talare wie wir“, so der Geistliche. Dennoch zeichnen sich die Gemeinden durch eine gänzlich andere Spiritualität aus. Hinzu komme: „Wir stehen in einer besonderen historischen Verantwortung.“ Kamerun war einst deutsche Kolonie. Und da gebe es noch einiges aufzuarbeiten. „Zum Teil haben die deutschen Kolonialtruppen dort unglaublich gewütet.“