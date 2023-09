In der Marienstraße scheiterten die Diebe laut Polizei beim Versuch in Wohnhäuser zu gelangen. In der Hauptstraße waren sie hingegen erfolgreich und stahlen den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck und Wertsachen. An einigen der Tatobjekte wurden die Einbrecher von Bewohnern auf frischer Tat ertappt, worauf sie das Weite suchten. Dabei soll es sich den Angaben der Zeugen zufolge um zwei etwa 185 cm große und schlanke Männer gehandelt haben. Einer der beiden hatte einen hellen Pullover und eine dunkle Weste an, sein Komplize war dunkel gekleidet. Auffallend soll auch eine Stofftasche gewesen sein.

Im Verlauf der ersten Überprüfungen konnten Polizisten zunächst im Bereich der Ittendorfer Straße und der Hahnstraße Teile des Diebesguts auffinden. Später nahmen die Beamten im Rahmen der weiteren Fahndung auch zwei Verdächtige vorläufig fest. Ob die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren für die Einbrüche verantwortlich sind, sollen die weiteren Ermittlungen klären. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, sich unter Tel. 07544 96200 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.