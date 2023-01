Brauchtum und Feste

Die Fasnet 2023 kann endlich wieder ausgiebig und ohne Einschränkungen gefeiert werden – bis zum 22. Februar, dann ist Aschermittwoch. Der Januar und Februar stehen ganz im Zeichen von Bällen, Rathausstürmen und Umzügen, bevor dann mit dem Schmotzigen Donnerstag am 16. Februar die heiße Phase der Straßenfasnacht eingeläutet wird.

Das Dixiefest mit verkaufsoffenem Sonntag bietet am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 17 Uhr die Gelegenheit, Musik und Kulinarisches zu genießen und das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Das Dixiefest lockt die Besucher in die Stadt, es findet am 7. Mai statt. | Bild: Christiane Keutner

Zum Pfingstmusikfest lädt der Musikverein Riedheim von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, ein. Zwei Wochen später verspricht das Stadtfest von Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Juni, wieder gesellige Stunden unter freiem Himmel. Die Stadt Markdorf und die örtlichen Vereine freuen sich auf die Veranstaltung.

Auf das Hansafüratle am Samstag, 24. Juni, dürften sich die Kinder ganz besonders freuen. Dann regnet es in der Innenstadt nämlich erneut Süßigkeiten. Die Musiknacht findet am 29. April statt, das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle am 22. April.

Auch auf die Musiknacht am 29. April dürfen sich die Markdorfer wieder freuen, hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Unplaqued Prochecked im Ambasadorka. | Bild: Jörg Büsche

Open-Air-Festival

Alle Festivalfreunde dürfen sich freuen und müssen sich das Mai-Wochenende vom 17. bis 20. Mai frei halten. Auch 2023 wird der Marktplatz für vier Abende zur großen Open-Air-Bühne. Los geht es am Mittwoch, 17. Mai mit der österreichischen Sängerin Melissa NaschenwengMelissa , am 18. Mai spielt die 13-köpfige Brasspop-Band Querbeat, am 19. Mai tritt Liedermacher Hubert von Goisern in Markdorf auf und den Abschluss am 20. Mai bildet der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding.

Das Markdorf Open Air findet von 17. bis 20. Mai statt. | Bild: Lippisch, Mona

Märkte

Der Sebastianusmarkt findet am Montag, 23. Januar, auf dem Marktplatz und an der Marktstraße statt. Zum Fastenmarkt geht es am Montag, 20. März, wieder auf den Marktplatz und an die Marktstraße, der Herbstmarkt ist am 25. September.

Der Street Food Markt findet am 19. und 20. August auf dem Marktplatz statt. Höhepunkt ist der große Jahrmarkt, der mit dem Elisabethenmarkt zwischen 10. und 14. November in der Innenstadt seine Buden und Fahrgeschäfte öffnet.

Der Street Food Markt am 19. und 20. August ist eine beliebte Veranstaltung. | Bild: Jörg Büsche

Zuvor bietet sich nochmals die Möglichkeit zur Schnäppchensuche beim verkaufsoffenen Sonntag am 12. November. Mit dem Weihnachtsmarkt vom 8. bis 10. Dezember klingt das Jahr so langsam aus.

Musikverein Ittendorf feiert großes Jubiläum nach

Einen großen runden Geburtstag gibt es 2023 auch zu Feiern: Der Musikverein Ittendorf feiert sein 100. Jubiläum nach. Das große Fest-Wochenende findet vom 5. bis 7. Mai im Zelt beim Fußballplatz Ittendorf statt.

Mit Partys unter Beteiligung der Wasenband und den Aichers, mit Festumzug und Festgottesdienst, den Musikvereinen Ahausen, Obereisenbach, Froschenkapelle, Holzless – What a Böhmisch und der Gemeinschaftsjugendkapelle.