Auch Markdorf hat nun seit Montag wieder ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum: Untergebracht am Marktplatz in zwei Containern und betrieben von der Organisation Covid-Schnelltestzentrum (Ulm), werden kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten – ab sofort an allen sieben Tagen in der Woche. Wer sich testen lassen möchte, muss sich jedoch vorab einen Termin besorgen. Das geht online über die Internetadresse www.schnelltestzentrum-markdorf.de oder auch direkt vor Ort, indem man einen der QR-Codes an den Wänden der Container auf seinem Smartphone einscannt.

Wer sich in Markdorf für einen Antigen-Schnelltest anmelden möchte, kann dies entweder im Internet oder mit einem QR-Scan direkt vor Ort machen. | Bild: Grupp, Helmar

Nachdem die Gemeinde Deggenhausertal bereits vor einer Woche ein eigenes Schnelltestzentrum eröffnet hatte, ziehen nun nach und nach die anderen Kommunen in der Region nach, so auch in Bermatingen und Markdorf. In Bermatingen öffnet das Schnelltestzentrum im Dorfgemeinschaftshaus am Mittwoch, 1. Dezember. Dort kann man die Termine über die Homepage der Gemeinde buchen, ein entsprechender Link führt direkt zur Buchungsmaske.

In Markdorf sei das neue Angebot bereits am Montag gestartet, heißt es auf Anfrage im Rathaus, auch wenn die eigentliche Inbetriebnahme erst für den Mittwoch geplant war. Zuvor, so Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess, galt es noch die nötige Zulassung des Landkreises abzuwarten. Deshalb habe die Stadt das Angebot auch noch nicht breiter publik gemacht. Doch ab sofort laufe der Regelbetrieb. Betrieben werde das Zentrum zwar von einem privaten Anbieter, doch die Stadt habe bereits vor Wochen die Pläne dafür konkretisiert und die verschiedenen Anbieter angefragt, so Hess.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr. www.schnelltestzentrum-markdorf.de