Endlich mal singen, ohne dass die Familie ihren destruktiven Kommentar dazu gibt oder die Augen verdreht! Endlich sich mal wieder mit vielen Gleichgesinnten treffen und gemeinsam einen lebhaften und unterhaltsamen Abend verbringen! Mit seinem Mitmachkonzert bot der Bodensee Medley Chor Gelegenheit dazu. Ob Duschsänger, „SingStar“-Champion oder Chart-Stürmer: Er hieß alle in der Mehrzweckhalle willkommen und sorgte mit auf die Leinwand gebeamten Liedtexten dafür, dass jeder mitmachen konnte. Darüber hinaus wurde das Karaoke für den Gesamtchor von einer Liveband begleitet: Theresia Diener, Vorsitzende des Chors, und Markus Kölle gaben im wahrsten und übertragenen Sinn den Ton an, unterstützt von Keyboarder und Gitarrist Armin Hager, ebenfalls Chormitglied, sowie zwei angeheuerten Musikern.

Die Halle ist leicht kühl. Doch schnell wird es warm. Nur wenige Lieder braucht es, um auf Temperatur zu kommen, denn die Songauswahl mit populären Evergreens, aktuellen Schlagern, Gaudi-Liedern und das Temperament der Sänger lassen es nicht zu, starr am Platz zu stehen: Da wird nicht nur mitgesungen, sondern gewippt, die Arme gehen hoch, manche tanzen sogar.

Drei Jahre gab es coronabedingt keine Theateraufführungen mehr. „Da haben wir uns im Chor gemeinsam überlegt, was wir machen können. Wir wollten wieder in die Öffentlichkeit und auch ein paar Einnahmen generieren, aber mangels Proben sind wir dann auf das Mitmachkonzert gekommen“, erklärt Bass-Sänger Johannes Balsliemke. So stellten 25 Helfer das Singfest auf die Beine. Sie sangen und spielten, halfen an der Garderobe, belegten Brötchen mit Käse und Speck, wärmten Würstchen und offerierten Getränke.

Zu den Besuchern gehörte Sabine Künzig, 53. Sie singt im Leimbacher Kirchenchor und mit Sandra Steffelin im gemischten Chor in Ittendorf. „Wir beide singen leidenschaftlich gern“, sagt sie und Sandra Stefflin,55, fügt hinzu: „Nach so langer Zeit ist es einfach toll, dass man mitsingen und sich treffen kann. Es ist egal, ob die Leute den Ton treffen oder nicht, hier gilt einfach der Spaß an der Freude.“

„Wir singen gern und in der Gemeinschaft macht das mehr Spaß“, sagt Gerald Glocker, 50. „Gerade nach der langen Abstinenz“, so seine Ehefrau Ute, 47. Sie sind aus Leimbach und wollten das Event gern unterstützen, begründen sie ihr Kommen. Deutsche alte Schlager seien nicht so ihres, aber die Beatles und STS, während er englische Lieder, „Abba war auch schon gut“, und die Dire Straits mag. Das wird alles bedient. Gern nahmen sie das Stuhlangebot wahr, denn hinter ihnen lag ein harter Tag.

Nanni und Wolfgang Wichmann aus Friedrichshafen singen beide im Chor und haben den Konzert-Tipp im Whatsapp-Status einer Freundin gesehen. In der Caserne waren sie vor einem Monat schon beim Rudelsingen. „Da haben wir unsere Faszination für diese Art von Singen gefunden, das ist einfach scheee! Singen ist Atmen in Schön“, schwärmt der 68-Jährige. Sie wundert sich darüber, dass es hier so wenig Karaoke gebe; in anderen Ländern sei das gang und gäbe. „Singen ist Leben“, fügt die 61-Jährige noch hinzu, und: „Mir ging es heute relativ schlecht, aber jetzt ist alles wieder gut. Beim Singen verschwinden immer die Probleme.“

Während die Besucher zu Doris Days “Que sera“ schunkelten, Manuelas „Schuld war nur der Bossa Nova“ auch rhythmisch interpretierten, in Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ und in den „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang einstimmen, gab es auch anspruchsvolle Songs.

Hinten im Saal waren Tische aufgestellt; eine Zone zum Unterhalten. An einem saßen zwei befreundete Ehepaare aus Markdorf, die namentlich nicht genannt werden wollten, aber konstruktive Kritik übten. „Wir hätten so gern mitgesungen, die Lieder waren gut, aber wir haben nichts gesehen“, bedauerte ein 83-Jähriger. Ein 77-Jähriger schlug Tische in der Mitte und Stehtische an den Seiten vor. Ausschließlich begeistert war eine Gruppe, deren Freund und Ehemann Arnim Hager mitspielte. Gegen Schluss trumpften die Sänger noch mit Helene Fischers „Atemlos“ auf mit der Liedzeile „Nein wir wollen hier nicht weg, alles ist perfekt“. Das war es zwar nicht zu 100 Prozent – manche hatten sich etwas gedimmteres Licht wie ganz zum Ende hin gewünscht und die Veranstalter statt rund 100 Besuchern die doppelte Menge, aber viele hoffen auf eine Wiederholung. Die gibt es vielleicht im Herbst mit Tanzen als neuem Schwerpunkt.