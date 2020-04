Schon Händewaschen hilft weiter. Sogar ein gutes Stück, erklärt Dr. Christoph Berger. Der junge Arzt erläutert, dass viele Infektionskrankheiten über Finger und Handflächen übertragen werden – sobald die daran anhaftenden Keime unbedacht ins Gesicht gerieben werden – und von dort über die Schleimhäute von Nase, Mund oder Augen den Weg in den Körper finden. „Regelmäßiges Händewaschen senkt die Infektionsgefahr ganz erheblich“, versichert Berger.

Patienten werden erst zum Händewaschen geschickt

Dr. Christina Sanfilippo geht sogar noch einen Schritt weiter. Wer in ihre Praxis kommt, dem verabreicht die Zahnärztin – beziehungsweise eine ihrer Mitarbeiterinnen – eine Portion Desinfektionsmittel direkt auf die Handinnenfläche. „Einreiben – es verfliegt gleich, beruht auf Alkoholbasis“, kommt mit freundlichem Nachdruck. Und das, nachdem der Besucher zuvor zum Händewaschen geschickt worden war.

Gut geschützt ist das Praxisteam von Dr. Enes Hadzic (Dritter von links), Stefanie Waldenmaier, Svenja Schimmelfennig und Angela Eschner. | Bild: Jörg Büsche

„In Zahnarztpraxen wird Hygiene grundsätzlich groß geschrieben“, erklärt Christina Sanfilippo, „aber jetzt, müssen wir noch mehr Aufwand betreiben.“ Nach jedem Patienten seien schon vor der Corona-Pandemie stets sämtliche Gerätschaften sowie der Behandlungsstuhl von Keimen befreit – nun jedoch auch alle weiteren Flächen im Raum. Desinfiziert würden darüber hinaus auch regelmäßig die Türklinken und der Klingelknopf. Höchste Reinlichkeit sei auch für den Empfang und den Wartebereich geboten.

Nach jeder Behandlung wird jegliche Kontaktfläche desinfiziert

„In unserer chirurgischen Praxis haben wir in Bezug auf die Hygiene unsere qualitätsmanagements-basierten Maßstäbe nun an die neuen Leitlinien des Robert-Koch-Instituts für den Umgang mit der Covid-19-Pandemie angepasst, erklärt Dr. Enes Hadzic, Leiter der chirurgischen beziehungsweise unfallchirurgischen Praxis im Stadtgraben.

Sein Personal trägt Schutzkleidung – und das bereits seit Mitte März. Man achtet penibel darauf, dass kein Patient in Kontakt mit anderen Patienten kommt. Und „nach jeder Behandlung wird jegliche Kontaktfläche in der Praxis desinfiziert“, so Hadzic, „dann erst kann die nächste Behandlung stattfinden.“

Zahnärztin Christina Sanfilippo muss mit ihren Mitarbeiterinnen Sabrina Tamasco, Karin Matt und Bettina Sibenhaller-Vogt (von links) deutlich mehr hygienischen Aufwand betreiben als vor der Corona-Pandemie. | Bild: Jörg Büsche

Solche Vorsichtsmaßregeln gelten nun allgemein – in allen Arztpraxen, gleich welcher Fachrichtung. Das Problem indes sei der Nachschub, erklärt Zahnärztin Christina Sanfilippo. Der Markt sei leer gefegt.

„Wir telefonieren schon seit Wochen herum, um Desinfektionsmittel und geeignete Schutzkleidung zu bekommen“ – vergeblich. Studienkollegen, andere Zahnärzte würden angerufen, um neue Quellen zu erschließen. Und die Preise für die begehrten Mittel schnellten sprunghaft in die Höhe.

Der große Patientenanstum ist vorbei

„Zum Glück ist der große Patientenansturm jetzt vorbei“, erklärt Christoph Berger. Den zu bewältigen war nur deshalb möglich, weil vieles bereits am Telefon geklärt wurde. Ein Nebeneffekt war: „Wir konnten auch viele Sorgen abbauen – die Menschen waren vor zwei, drei Wochen zum Teil noch extrem verunsichert“, berichtet der Arzt, der zusammen mit seinem Vater, Dr. Robert Berger, in dessen internistischer Praxis arbeitet.

Enttäuscht zeigt sich Berger vom Gesundheitsamt. „Da gab es keinen Masterplan“, kritisiert er, „für den Notfall haben uns die Anhaltspunkte gefehlt.“ Der Arzt bemängelt ein unzureichendes Krisen-Management. Hilfreich sei in dieser Situation, dass „wir hier im Gesundheitszentrum eng zusammengearbeitet haben.“

Mussten in den vergangenen Wochen viele besorgte Patienten beruhigen, oftmals telefonisch: Die Markdorfer Ärzte Robert und Christoph Berger. | Bild: Jörg Büsche

Ähnlich schildert es Chirurg Hadzic: Die Pandemie habe den „Informationsaustausch zwischen den niedergelassenen Praxen auch intensiver gemacht.“ Anders sei auch der Umgang mit den Patienten. Wünscht jemand einen Termin, wird zunächst nachgefragt, ob er aus einem der besonders betroffenen Gebiete zurückgekehrt sei. „Für Corona-Infizierte wären ich und mein Team nicht gewappnet“, so Zahnärztin Sanfilippo, „da fehlen uns schlichtweg die Schutzanzüge.“

Sorge: Was tun, wenn Schutzkleidung und Desinfektionsmittel ausgehen?

Sorgen bereitet den Markdorfer Ärzten zunächst, das die notwendige Schutzkleidung und das Desinfektionsmittel ausgehe, erklärt Enes Hadzic. Bedrohlich schwebe auch die Gefahr über ihnen, „dass wir von einer Covid-19-Infektion betroffen sein könnten – und die Praxis schließen müssten.“

Die dritte große Furcht schließlich, „dass ich die möglichen finanziellen Folgen selbst tragen muss – wir sind eine Praxis mit zwei Ärzten und zwölf Angestellten“. Ähnlich sind die Befürchtungen Christina Sanfilippos: „Mich als Existenzgründerin treffen die Arbeitseinschränkungen besonders hart, da wird die Zukunft ungewiss.“