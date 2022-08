Markdorf vor 9 Stunden

Arbeitsplätze im Hochsommer: Schwitzen im Kebap-Imbiss und Frieren im Tiefkühllager

Wie geht es Menschen, die in der Sommerhitze arbeiten müssen? Wir sprechen mit sechs Markdorfern an ihren Arbeitsplätzen, die teils zu den heißesten, teils zu den kühlsten in der Stadt zählen.