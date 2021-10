Markdorf vor 1 Stunde

Arbeiten am Bahnübergang: Kreuzungsbereich in den Herbstferien gesperrt

Die Anlage am Bahnübergang in der Gutenbergstraße wird modernisiert. Bis Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen und die neue Anlage in Betrieb geben. Ab Dienstag, 2. November, ist der Kreuzungsbereich Ensisheimer Straße/Bernhardstraße voraussichtlich für eine Woche für die Autofahrer gesperrt.