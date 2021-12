Markdorf vor 4 Stunden

Apotheker skeptisch gegenüber Plänen der Politik, dass auch sie gegen Corona impfen sollen

Aus politischen Kreisen wird immer wieder der Vorschlag geäußert, auch die Apotheker könnten sich an der Impfkampagne beteiligen. In Markdorf und Bermatingen sehen die Apotheker diese Pläne aber mit Skepsis: Es fehle an Vorbereitung und Fortbildung und auch die Räumlichkeiten in den Apotheken seien in der Regel dafür nicht geschaffen.