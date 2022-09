von Christiane Keutner

Nicht alle sind am Apfelradltag aufs Rad gestiegen. Zahlreiche Besucher hatten sich auch zu Fuß oder mit dem Auto auf den Weg zu den Höfen und Gaststätten gemacht, sodass überall ein kontinuierliches Kommen und Gehen herrschte. Es war zwar kühl, aber der warmherzige Empfang mit vielen Aktionen und hübscher Dekoration machte das wieder wett. Zudem war es überall möglich, sich unter einem Dach aufzuhalten, um Essen und Trinken rund um den Apfel zu genießen.

Zum Angebot beim Apelradltag gab es Fahrten mit dem Obstkistle-Express durch die Apfelplantagen auf dem Obsthof Steffelin. | Bild: Christiane Keutner

Radeln, leckeres Essen und dabei Spaß haben: Diese Kombi gefiel beispielsweise auch Doris und Thilo Stötzner sowie Simone und Gerd Droullier aus Markdorf. Mit dem Blick auf die Wetter-App kamen sie auf dem Stotz-Hof in Wirrensegel exakt in dem Moment an, als der Regen einsetzte, so Thilo Stötzner, dem die Runde nicht nur wegen des sportlichen Aspekts gefiel: „Man bekommt einen Einblick in die Höfe und weiß deren Arbeit mehr zu schätzen.“

Apfelradlrunde Die 2021 fertiggestellte Apfelradlrunde der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee, die rund um den Gehrenberg führt, ist 41,5 Kilometer lang. Davon umfasst die 2022 erweiterte Schleife von Bermatingen bis in Markdorfs Süden rund zwölf Kilometer. Am Apfelradltag zur Eröffnung der Apfelwochen bieten Höfe und Gaststätten besondere Essens- und Unterhaltungsangebote mit Live-Musik und Spielen für Kinder sowie geführte Rad- und Mountainbike-Touren an.

Regengeschützt nahmen sie ihr Mittagessen in der Scheune mit Blick aufs Geschehen ein: Kinder waren ganz versunken ins Kürbisschnitzen, Soundlabor mit DJ Chen und Marc Spieler gaben hauptsächlich House zum Besten, die Köche Felix Späth und Christoph Storz hatten sich extra Kürbis-Burger und anderes ausgedacht und Robert Leopold aus Friedrichshafen orderte sich bereits den dritten „superleckeren“ Cider.

Mit Eifer höhlen die Kinder aus Bermatingen und Meersburg Kürbisse aus und schnitzen ihnen Augen und Ohren. Dabei hilft ihnen Bettina Haidlauf. | Bild: Christiane Keutner

„Die Hofführung war hochinteressant und man hat gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt“, so Maria Maier aus Riedern. Marlies Moser aus Ahausen haben besonders der übergreifende Anbau und die vielen Kulturen mit Erdbeeren, Artischocken und Kürbis imponiert. Wertgeschätzt haben die vielen Stationen auch Michaela Betz und Alexandra de Haas aus Uhldingen: „Das ist was unterstützenswert Tolles, ein Traum auch der Mix aus Sonne und Wind, der perfekte Abschluss des Sommers. Das macht richtig gute Laune!“

„Ein tolles Angebot ist der Apfelradltag“, finden Michaela Betz (links) und Alexandra de Haas. Nächstes Jahr wollen sie die Runde auch mit dem Rad befahren. | Bild: Christiane Keutner

Die spürte man allerorten: Der Obst- und Ferienhof Steffelin hatte die drei Apfelhoheiten eingeladen, die mit der bestechenden Deko wetteiferten, und sie luden zur Obstkistlefahrt durch die Plantagen ein. Kinder hatten auf dem Stüble-Hof Spaß auf den Mini-Traktoren, mit Tieren und Strohhüpfburg und im Wirthshof in der Spielscheuer, während die Erwachsenen Musik von Thomas Drach, den Stehgreiflern, der Band Seefeuer und von Lake Concept genossen. Nur ein paar Aspekte des weitumspannten Programms, auf dessen Wiederholung sich viele in 2023 freuen.