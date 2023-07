Der Kunstverein hat eine neuen Ausstellung organisiert. In der Stadtgalerie an der Ulrichstraße werden Arbeiten von Annette Meincke-Nagy und Tom Nagy gezeigt. Beide Künstler leben in Hamburg. Der Titel der vom 7. Juli bis zum 2. September dauernden Ausstellung lautet „Skulpturalis“. Zu sehen sind die von Annette Meincke-Nagy geformten Menschengestalten sowie Fotografien, die Tom Nagy in antarktischen Gewässern aufgenommen hat – Eisberge, aber auch Wellenkämme.

Sie hauen, sie stechen, sie meißeln. Manche schnitzen, andere kneten oder modellieren. Ihr Material ist der Stein, das Holz, Metall oder Papier. Wie im Falle von Annette Meincke-Nagy. Sie arbeitet mit Pappmaschee, einer besonderen Pulpe aus Wasser, Papier und Bindemitteln. Nach welcher Rezeptur? Das ist kaum von Interesse. Anbetrachts des Eindrucks, den ihre Figuren wecken: Büsten zumeist, mitunter auch ganze Menschengestalten. Ins Gewicht fällt eher noch, dass die in Hamburg lebende Bildhauerin von innen nach außen arbeitet. Auf ein Drahtgerüst trägt sie Schicht um Schicht einen Brei aus Papier und Quarzsand auf, aber auch einzelne Papierfetzen. Und vielleicht, so fragt sich der Betrachter, ist ja das der Grund, warum von Annette Meincke-Nagys Figuren so viel Innerlichkeit ausströmt. Obwohl die Figuren ganz ohne Mimik, ohne Ausdruck geformt sind. Oft sind die Augen geschlossen, ebenso die Lippen – ohne Lächeln, ohne jede Spur von Unmut. Allenfalls die Augen dieser Skulpturen scheinen lebendig. Sie wirken, als blitzten sie auf – beim Wiedererkennen, beim Entdecken, beim Staunen. Oder als hätten sie just in diesem Moment eine Idee.

Zu Momentaufnahmen friert Fotograf Tom Nagy seine Motive ein. Gischt im Augenblick, da sie emporschäumt, spritzt, weißbläulich sprudelt, Bläschen wirft auf dem mit wie hellen Adern marmorierten grauen Gewoge. Und die Perspektive aus dem Wellental lässt das in kleinsten Sekundenbruchteilen aufgenommene Naturereignis als Felsmassiv erscheinen – vor tiefdunklem Wolkenhintergrund. „Ich wollte keine Bilder machen, wie sie in ‚National Geographic‘ begegnen“, sagt Tom Nagy. Keine Fotos, die jeder aus Hochglanzmagazinen kennt. Und an diesem Anspruch wäre seine Fotoexkursion ins südliche Polarmeer dann auch beinahe gescheitert. Doch dann sei es ihm doch noch begegnet – das günstige Licht, mit dem er arbeiten konnte. „Das ging dank neuester Kameratechnik, bis vor Kurzem wären diese Aufnahmen noch gar nicht möglich gewesen“, erzählt Tom Nagy. Fotografiert habe er zu später Abendstunde – bei äußerst geringer Helligkeit. Tom Nagys Bilder erinnern an den Ursprung des Worts Photographie. Es setzt sich aus Licht und Zeichnen beziehungsweise Einritzen zusammen. Nagys Fotografie ist kein bloßes Abbilden, sondern ein Herausarbeiten. „Solitäre – Gesichter der Antarktis“ heißt sein nach der Fotoexkursion entstandenes Buch auf Deutsch. Als Solitäre stellt Nagy auch die von ihm abgelichteten Eisberge aus – quasi als letzte Zeugen einer zum Untergang verurteilten Art.

„Ich war sofort tief beeindruckt“, berichtet Ingrid Friedel-Neumann von ihrer ersten Begegnung mit den Skulpturen von Annette Meincke-Nagy in einer Ulmer Galerie. Von der Geschlossenheit, Konzentration, inneren Ruhe, die die Arbeiten Meincke-Nagys atmen, waren auch die übrigen Mitglieder des Vorstands des Kunstvereins begeistert. Ebenso von der Idee, die Plastiken zusammen mit so skulptural wirkenden Fotografien von Tom Nagy auszustellen. Und der Fotograf bringt das Konzept der Ausstellung auf den Punkt: „Die Arbeiten von Annette Meincke-Nagy tasten sich ins Innere – meine Arbeiten gehen ins Weite, holen von dort heran. Was aber ertastet oder herangeholt wird, das liegt ganz im Auge des Betrachters, ergänzt Annette Meincke-Nagy.