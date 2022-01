Wo kann ich mich impfen lassen? Wo bekomme ich einen PCR-Test? Das sind nur zwei Beispiele für Fragen, die an Marco Fandel, Markdorfs neuen Demografiebeauftragten, gerichtet wurden. Hier konnte er Menschen in Markdorf weiterhelfe. Menschen, für die der Griff zu Maus und Tastatur nicht ganz selbstverständlich sei, wie Fandel berichtet. Menschen, die noch nicht angekommen seien in der neuen Medienwelt, in der alle Informationen in Sekundenschnelle verfügbar sind.

Kein Rundum-sorglos-Paket

In seinen ersten 100 Tagen im neu geschaffenen Amt konnte Marco Fandel weitere Probleme lösen. Oder zumindest insofern weiterhelfen, als er den Kontakt zu den geeigneten Ansprechpartner vermittelte. Wenn Rentenangelegenheiten unklar waren, wenn soziale Not bestand oder wenn es um Belange der Pflege ging. Sogar Beistand für den Alltag einer Sehbehinderten mit geringen Deutschkenntnissen konnte er, von der katholischen Seelsorgeeinheit tatkräftig unterstützt, auf den Weg bringen. „Was ich aber nicht bieten kann“, so stellte Marco Fandel klar, „das ist, ein Rundum-Sorglos-Paket.“

Zur Person Marco Fandel wurde 1955 in Montabaur als zweites von sechs Kindern geboren. Sein Vater war Luxemburger, seine Mutter Deutsche. Nach dem Abitur studierte er zuerst Maschinenbau, dann Verfahrenstechnik. Mit 50 Jahren bildete er sich weiter zum Gießerei-Fachingenieur. Er arbeitete während seines Berufslebens im Bereich Forschung und Entwicklung, zuerst bei Dornier in Immenstaad und die letzten elf Jahre bei Daimler in Ulm. Seit 1995 lebt er in Markdorf. Mit seiner Frau Kornelia hat er zwei erwachsene Kinder. Ehrenamtlich engagiert er sich im Mehrgenerationenhaus. Kontakt: Marco Fandel ist erreichbar unter Telefon 0754/5005203 oder per E-Mail unter: demografiebeauftragter@rathaus-markdorf.de

Kontakte vermitteln, Netzwerke knüpfen

Marco Fandels Funktion in der Stadt ist es, Kontakte zu vermitteln, Netzwerke zu knüpfen, sodass Hilfe möglichst direkt geboten werden kann. Mit diesem Anliegen habe er sich während der ersten Wochen im neuen Amt beschäftigt. In der Stadt, aber auch in der Region: in Friedrichshafen und in Ravensburg tauschte er sich mit den dortigen Senioren- beziehungsweise Migrationsbeauftragten aus. Fandel besuchte die Senioren-Runden der beiden großen Markdorfer Kirchen. Er sprach mit der örtlichen Vorsitzenden des Sozialverband VdK, Regine Franz, ebenso wie mit Günther Wieth, Leiter der Tafel. Im Mehrgenerationenhaus sei er ohnehin ganz regelmäßig, weil er sich dort ehrenamtlich engagiere, so Fandel.

Leitfaden zum Thema „Älterwerden“ in Arbeit

„Inzwischen wissen die Leute schon etwas besser Bescheid“ – darüber, was Markdorfs Demografiebeauftragter macht, versichert Marco Fandel. Noch mehr Menschen wird er erreichen, sobald der Leitfaden fertig ist, an dem er derzeit arbeitet. Es ist eine Broschüre mit dem Titel „Älterwerden in Markdorf“. Darin werden alle Anlaufstellen aufgelistet, bei denen Senioren, aber nicht nur die, sich Rat, Hilfe, Unterstützung oder Anregungen holen können.

Zahl der Senioren in Markdorf steigt

Dass es an der Zeit war, auch in Markdorf die – bislang noch unbezahlte – Stelle eines Demografiebeauftragten zu schaffen, zeige die Statistik, so Fandel. Die Zahl der Senioren nimmt stetig zu. Das hat das Landesamt für Statistik ermittelt. Auch in Markdorf wächst der Anteil der Über-60-Jährigen in der Bürgerschaft. Und dass viele in dieser Gruppe mehr Beistand brauchen, als zunächst vermutet, das haben ihm seine ersten 100 Tage im Amt deutlich vor Augen geführt.