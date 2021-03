Engelmann ist in Meßkirch geboren und aufgewachsen. 2012 hat sie ihr Abitur gemacht und 2013 angefangen in Erlangen Rechtswissenschaften zu studieren. „Dann habe ich gemerkt, dass ich weniger auf das Recht, sondern mehr auf die Moral eingehen möchte“, sagt Engelmann. Sie wechselt zur Theologie. „Meine Mutter ist Pfarrerin, da lag dieser Berufswunsch eigentlich nahe“, erzählt sie im SÜDKURIER-Interview per Zoom. Sie studiert in Erlangen, Tübingen und Kiel und legt 2019 an der Badischen Landeskirche in Karlsruhe ihr erstes theologisches Examen ab.

Stelle im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach gewünscht

Für ihr Lehrvikariat hat sie sich eine Stelle im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach gewünscht, sie wohnt mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn in Uhldingen. Markdorf habe sie 2019 als lebendige Gemeinde wahrgenommen, erzählt die 28-Jährige, nun haben sich die Umständen aufgrund der Corona-Pandemie verändert, Präsenztreffen sind kaum möglich. „Die Kirche lebt vom Miteinander, das geht gerade leider nur auf Sparflamme. Vieles ist derzeit nicht umsetzbar, aber dafür haben wir digitale Angebote entwickelt, die gut angenommen werden.“ Zu ihren Schwerpunkten gehören zunächst das Unterrichten der Religionswissenschaften und die Konfirmandenarbeit, später dann Gottesdienste, Seelsorge und Rollenbild. Engelmann wird während ihrer Zeit in Markdorf abwechselnd jeweils drei Monate vor Ort sein, dann folgen vier Wochen Seminarszeit in Heidelberg. Sie hat sich nach eigener Aussage gut eingelebt und genießt die Arbeit im Team. „Alle sind sehr engagiert und es macht große Freude.“

Besonders am Herzen liegen der jungen Mutter die Konfirmanden. Mit denen steht sie derzeit zwar nur im digitalen Kontakt, allerdings sei es ihr sehr wichtig, hier im regelmäßigen Austausch zu sein und den Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass sie Kirchengemeinde ein guter Ansprechpartner und Ort für Gemeinschaft sein kann. „Ich möchte mich noch intensiver mit jungen Menschen beschäftigen. Sie sind die Zukunft der Kirche“, sagt Annika Engelmann, die gerne in dieser Richtung ein Gemeindeprojekt initiieren möchte. Nach dem Ende des Lehrvikariats steht 2022 das zweite Examen an, anschließend ein zweijähriger sogenannter Probedienst als Pfarrerin in einer Gemeinde.