Irene und Helmut Jetter tauschten bei der Hochzeit vor 60 Jahren Ringe. Nun, zur diamantenen Hochzeit, gab es Ohrstecker mit Edelsteinen. „Und ich hab‘ mich schon gefragt, ob du den schon länger getragen hast“, wendete sich Bernd Brielmayer an Helmut Jetter. Der Ortsvorsteher von Riedheim gratulierte den Jubilaren in ihrem Leimbacher Domizil.

Irene Jetter: „Wir waren damals 15“

Angefangen habe es mit einem Hollywood-Streifen. Eigentlich, so erinnert sich Irene Jetter an jenen Tag im Dezember 1956, wollte sie mit ihrer Freundin Weihnachtseinkäufe machen. Dann habe sie Helmut Jetter gesehen. Der ging in die Stadthalle, um einen Film anzuschauen. „Einen Piratenfilm mit Errol Flynn“, erläutert Helmut Jetter. Der staunte, dass plötzlich ein so hübsches Mädchen neben ihm saß. „Sie hat mir ausnehmend gut gefallen“, erzählt Helmut Jetter. „Wir waren damals 15“, sagt Irene Jetter, „und wir sind zusammengeblieben.“

Helmut Jetter wohnte in Ittendorf. Wenn er mit dem Rad zum Bahnhof fuhr, um den Zug zu nehmen, der den Schlosserlehrling nach Friedrichshafen brachte, „dann bin ich immer an ihrem Haus vorbeigekommen“. Dem „Sieben-Mädchen-Haus“ an der Bernhardstraße, in dem seine Angehimmelte mit den Eltern und sechs Schwestern lebte. „Ab und zu hat sie mir auch zugewinkt“, erzählt Helmut Jetter schmunzelnd. Als er 1961 seinen Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in Füssen antreten musste, suchte sich Irene Jetter dort eine Stelle als Bedienung in einem Café. Geheiratet wurde indes ein Jahr später. Zunächst standesamtlich Anfang November, dann kirchlich Ende November. „Dafür hat es dann noch einmal Sonderurlaub gegeben“, erinnert sich Helmut Jetter.

Als Maschinenschlosser habe er nicht mehr lange gearbeitet. Er machte sich selbstständig als Versicherungsvertreter. Im Büro am Marktplatz arbeitete seine Frau mit, kümmerte sich um die drei Kinder und den Haushalt. „Schwere Zeiten mussten wir aber auch durchstehen“, so Helmut Jetter. 1989 verunglückte ihr Sohn tödlich bei der Bundeswehr. Irene Jetter blieb an seiner Seite. Auch als er Ende der 1990er Ortschaftsrat und Anfang der 2000er obendrein Stadtrat wurde. „Wir haben immer alles am Frühstückstisch diskutiert“, so Helmut Jetter. Den beständigen Austausch, das Wiederfinden des Einklangs, wenn die Meinungen mal nicht übereinstimmen, dass betrachten sie als ihr Rezept fürs Eheglück.