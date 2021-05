Monika Schneider-Maier ist empört. „Ausgerechnet in der Lockdown-Phase“, schimpft die pensionierte Sportlehrerin, „wurde das Häuschen abgebaut.“ Die Rede ist von der kleinen Hütte, die bis vor einigen Wochen die hölzerne Niederseil-Kletteranlage mit der Hängebrücke am Wiesenhang auf dem Gelände der Jakob-Gretser-Grundschule verbunden hatte.

„Dabei ist Bewegung gerade so wichtig für die Kinder“, erklärt sie. Denn an Bewegung mangele es derzeit erheblich, sagt Schneider-Maier. Sie war viele Jahre als Lehrerin an der Jakob-Gretser-Grundschule tätig und weiß daher, wie gut der Kletter-Parcours im Osten des Gebäudes angenommen wurde. Vor allem in den Pausen balancierten dort die Schüler und erprobten so auf spielerische Weise ihren Gleichgewichtssinn.

Bewegungsmangel bei Kindern Rund 4,3 Stunden lernen Schüler am Tag für die Schule. Das hat kürzlich eine Ifo-Umfrage ergeben. Darüber hinaus stellte das Münchner Institut fest, dass Kinder und Jugendliche fast eine Stunde länger – insgesamt 5,2 Stunden – am Computer oder Smartphone sitzen oder sich in den sozialen Netzwerken aufhalten. Und noch etwas ergab die Ifo-Erhebung: Etwa ein Drittel der Schüler hat als unmittelbare Folge des mit dem Lockdown einhergehenden Bewegungsmangels an Gewicht zugelegt. Damit dürfe sich verschärft haben, was Sportwissenschaftler schon vor der Corona-Pandemie beklagt haben: Die deutschen Kinder leiden an akutem Bewegungsmangel. Sie erreichen nicht das für ihre gesunde Entwicklung notwendige Quantum von mindestens einer Stunde rennen, springen, hüpfen am Tag. Als Gründe für solchen Stillstand werden bewegungsunfreundliche Wohnungen und Wohnumfelder sowie der wachsende Medienkonsum genannt.

Auf der Wiese an der Grundschule sind alle Spiel- und Turngeräten abgebaut worden. Hier wird die neue Turnhalle gebaut. | Bild: Jörg Büsche

Stadtverwaltung: Aufbau einer neuen Kletteranlage geplant

Sie könne zwar nachvollziehen, dass die Kletteranlage weichen muss, erklärt Monika Schneider-Maier. Denn dort, wo sich vor einigen Wochen noch die Brücke spannte und die Hütte stand, soll demnächst die neue und lange ersehnte Sporthalle entstehen. Nicht nachvollziehbar ist allerdings für Monika Schneider-Maier, warum die Anlage bereits im März abgebaut wurde. Die Wiedererrichtung der 2012 erstellten Holzkonstruktion hatte Stadtbaumeister Michael Schlegel bei einer vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses fest zugesagt.

Stadtbauamt: Verzögerung der Tiefbauarbeiten

Vanessa Bührle vom Stadtbauamt erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass ein „gewisser Handlungsdruck“ bestanden habe. Die Fläche musste rechtzeitig freigeräumt werden, bevor die Tiefbauarbeiten beginnen. Auch hing die vorzeitige Abbau mit den begrenzten Kapazitäten des Bauhofs zusammen, der die Arbeiten vorgenommen hatte. Dass sich der – von der Baugenehmigung des Kreises abhängige – Start der Tiefbauarbeiten so lange hingezogen hat, sei laut Bührle unerwartet gekommen. Die Maßnahmen seien in enger Abstimmung mit der Schulleitung erfolgt, erläutert die Sachbearbeiterin. „Wir werden uns sehr viel Mühe mit der neuen Außengestaltung an der Schule geben“, so Bührle.

Ein Bild von März 2015 mit einer Übersicht auf die Gerätschaften, die nun fehlen. Auf dem Gelände entsteht nun die neue Turnhalle. | Bild: Privat

Hätte die Hütte gerettet werden können?

Doch noch eine andere Sache hat den Unmut von Monika Schneider-Maier geweckt. “Die Hütte wurde einfach nur zerschlagen.“ Dabei ist sich die pensionierte Lehrerin sicher: „Bestimmt hätten sich Eltern gefunden, die das Häuschen hätten weiter verwerten können.“ Aus Sicht der Stadt hat sich die Wiederverwertung allerdings nicht gelohnt. Die Kosten dafür seien um einiges höher als der Kauf einer neuen Hütte, so die Auskunft von Michael Schlegel.

Die Klettergeräte an der Schule sollen laut Stadtverwaltung wieder vollständig ersetzt werden, hier ein Bild von Dezember 2019. | Bild: Jörg Büsche

Ein Argument, dass auch Roswitha Heidbreder, Vorsitzende des Grundschul-Fördervereins, gut nachvollziehen kann. Sie hat sich im Rathaus erkundigt, was mit den Spielgeräten auf dem Schulgelände geschieht. Schließlich hatte der Verein die Anlage mit 5000 Euro bezuschusst. Den Rest von 10000 Euro hatte die Stadt finanziert. Laut Roswitha Heidbreder waren Niederseilgarten und Hütte damals auf ausdrücklichen Wunsch des Grundschulkollegiums errichtet worden. „Das passte zum Konzept der bewegten Schule“, so die Fördervereinsvorsitzende.

Die Hängebrücke und Kletteranlage wurde im September 2012 errichtet. | Bild: Bild: Privat

Monika Scheider-Maier: Neue Anlage mit weniger Charme

Bürgermeister Georg Riedmann hat ihr neue Gerätschaften auf dem Schulgelände zugesagt. Das beruhigt Roswitha Heidbreder. Weniger zufrieden ist sie hingegen mit „der Art und Weise, wie verfahren wurde“. Sie hätte sich frühzeitige Informationen und „ein bisschen mehr Transparenz“ gewünscht. Monika Schneider-Maier befürchtet dagegen, dass die neue Kletteranlage, das neue Haus aus dem Katalog. nicht mehr jenen Charme besitzen könnte, die die alte Konstruktion besessen hat.