Der Bahnhof Markdorf und seine bahntechnische Ausstattung bleiben auch in den kommenden Jahren auf dem Niveau des ausgehenden 20. Jahrhunderts. So ließe sich – zugegeben ein wenig plakativ – das Ergebnis einer Anfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Norbert Zeller, an das Landesverkehrsministerium umschreiben. Zeller hatte sich Mitte Dezember an das Ministerium gewandt, um zum Stand von früheren Prüfungszusagen nachzuhaken. Es geht um Vorschläge für mehr Sicherheit am Bahnhof Markdorf und um die Errichtung von Außenbahnsteigen in Markdorf und am Bahnhof Ludwigshafen.

Ein Warnschild und die Kette müssen genügen, wenn der Zug den Bahnhof Markdorf passiert. Für eine elektrische Schranke wären komplizierte Genehmigungsverfahren und umfangreiche bauliche Maßnahmen nötig, heißt es seitens der Bahn. | Bild: Grupp, Helmar

Das erste Anliegen des SPD-Politikers betrifft den Fußgängerüberweg vom Bahnsteig über das Gleis zum Mittelbahnsteig: Ist ein Zug angekündigt, wird der Übergang dort von Hand mit einer weiß-roten Kette gesperrt, nach alter Väter Sitte. Das, so Zeller, sei definitiv nicht mehr zeitgemäß und entspreche auch nicht den Anforderungen an moderne Sicherheitstechnik. Zeller bat beim Ministerium darum, bei der Bahn anzufragen, ob die Kette durch eine elektrische Schranke ersetzt werden könnte.

Ernüchternde Antworten aus Stuttgart

Die Antwort aus dem Ministerium, die Zeller nun zwei Monate darauf, am 15. Februar, erhalten hatte, fällt ernüchternd aus: Die Deutsche Bahn AG halte den Vorschlag für nicht umsetzbar, da durch einen solchen baulichen Eingriff der Bestandsschutz für den Betrieb des Mittelbahnsteigs erlöschen würde, heißt es in dem Schreiben, das von Amtsleiter Ministerialdirektor Berthold Frieß unterzeichnet ist. Solange Überwege noch durch Personal gesichert würden, seien Neubauten nicht zulässig. Denn für eine elektrische Schranke müsste auch der Mittelbahnsteig verbreitert werden. Dafür wiederum sei aber eine „Verschwenkung der Gleise“ nötig. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sei daher die Sicherung mit Kette die einzige Möglichkeit, den Zugang zum Mittelbahnsteig abzusichern.

Der Bahnhof Markdorf ist nach seiner Sanierung durch die Eigentümergemeinschaft inzwischen wieder ein Schmuckstück. Die Bahntechnik aber ist nach wie vor auf dem Stand des ausgehenden 20. Jahrhunderts. | Bild: Grupp, Helmar

Die Anfrage für Ludwigshafen Auch für den Bahnhof Ludwigshafen (Bodensee) hatte Zeller in Sachen Außenbahnsteig nachgehakt. Dort scheitert ein solches Vorhaben laut Bahn an denselben genehmigungsrechtlichen Hürden wie in Markdorf. Außerdem sei die Deutsche Bahn AG nicht im Besitz dafür erforderlicher Grundstücksflächen. Alleine deren Erwerb, sollte er überhaupt möglich sein, würde die ohnehin schon hohen Kosten noch weiter in die Höhe treiben.

Keine Chance für einen Außenbahnsteig

Eine Abfuhr von der Bahn kassierte Zeller auch bei seinem zweiten Anliegen, prüfen zu lassen, ob in Markdorf und Ludwigshafen Außenbahnsteige gebaut werden könnten. Selbst als Provisorium sei ein Außenbahnsteig in Markdorf nicht möglich, beschied der Konzern. In dem Baufeld würden die Seilzüge für das mechanische Stellwerk liegen und eine Umrüstung auf eine elektrische Steuerung sei erst mit der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn geplant.

Wenn man dennoch alle Planungs- und Genehmigungsvorgaben erfüllen wolle, seien alleine nur mit verschiedenen Provisorien Investitionen von bis zu fünf Millionen Euro bei einer Umsetzungsdauer von fünf bis sechs Jahren nötig, heißt es seitens der Bahn gegenüber dem Ministerium. Das Fazit? Es erscheine daher „sinnvoller, die Umgestaltung des Bahnhofes Markdorf in das Großprojekt Elektrifizierung zu integrieren“.

Abgeblitzt bei der Deutschen Bahn AG und vertröstet vom Verkehrsministerium: Der SPD-Kreistagsfraktionschef Norbert Zeller ist verärgert. „Es ist schon erstaunlich, wie hier der Bürokratismus zuschlägt“, sagt er. | Bild: SPD Bodenseekreis

Blumige Worte, mageres Ergebnis, findet Zeller. „Es ist schon erstaunlich, wie hier der Bürokratismus zuschlägt“, kritisiert der SPD-Politiker: „Einfache Verbesserungsmaßnahmen brauchen einen erheblichen Planungsaufwand und verschlingen enorme Kosten.“ Umso wichtiger sei es daher, dass die Planungen zum Ausbau und der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sehr zügig vorangehen, appelliert Zeller.

Im Ministerium dankt man Zeller für seinen Einsatz

Dass der frühere Landtagsabgeordnete mit seiner Einschätzung nicht falsch liegt, belegt auch die Lagebeurteilung, die man im Ministerium in Stuttgart vornimmt: „Leider sieht die DB nach alledem zurzeit wenig Spielraum für kurzfristige Infrastrukturverbesserungen an der Bodenseegürtelbahn“, formuliert es Amtsleiter Frieß. Er wolle Zeller aber für seinen „Einsatz für den Verkehrsträger Schiene und Ihre Vorschläge zur Verbesserung danken“, schreibt er. Und: „Als Land bleibt uns im Moment wohl nur, die weitere Vorplanung und die Umsetzung des Gesamtvorhabens abzuwarten.“ Danach aber werde sich die Situation auf der Bodenseegürtelbahn „ganz grundlegend verbessern“.