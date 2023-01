Was geschah am 21. Januar?

Die Tat geschah in den Minuten vor Ladenschluss: Im Schnäppchenmarkt Megamix in der Markdorfer Hauptstraße hat ein 47-Jähriger am Samstag, 21. Januar, laut Polizei seine von ihm getrennt lebende Frau erschossen. Der Mann konnte kurz später gefasst werden, nachdem er zunächst mit einem Taxi geflohen war.

So reagieren die Markdorfer

Eine Tat wie diese mitten im kleinen Markdorf? Zur Mittagszeit? Die Menschen sind fassungslos und trauern, die Anteilnahme ist groß. Stadt und Kirchenvertreter reagieren schnell. Am Tag nach der Tat kommen viele bei einem Gottesdienst zusammen und trauern gemeinsam.

Wie ist der aktuelle Stand?

Bereits am Sonntagmittag wird der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Der ordnet Untersuchungshaft an, der 47-Jährige wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zur Aufklärung des genauen Geschehensablaufs und der Hintergründe der Tat hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen die Ermittlungsgruppe „Mix“ eingerichtet.