Wie war der Schlemmerball, den das Stadtmarketing zum zweiten Mal angeboten hat? Was veranlasste die Besucher zum Kommen und gibt es eine Neuauflage? Der SÜDKURIER hörte sich um.

Ein fröhliches Frauenquartett aus Bermatingen sitzt in der hinteren Tischreihe, löffelt genüsslich die Dessertvariationen und prostet sich zu. „Wir bekommen immer von unseren Kunden in der Bäckerei Trinkgeld. Davon gehen wir Kolleginnen essen und dieses Mal haben wir uns den Schlemmerball ausgesucht“, berichtet Maritta Mayer. Was ist mit Tanzen? „Hinten ist das Frauenparkett“, witzelt sie. Dort wird frei getanzt. „In erster Linie sind wir zum Essen da und das war sehr lecker“, sagt Cornelia Trenkle. Besonders die Schweinsbäckle mit Spinatknöpfle haben ihr geschmeckt. „Nur schade, dass so wenige Leute da sind, wir hatten mehr erwartet“, wirft Uschi Pape ein. Die Musik gefällt. „Die ist sehr gut, mal was anderes als sonst“, sagt Claudia Kuhn. Uschi Pape ergänzt: „Das ist Unterhaltungsmusik, Lieder, die wir auch kennen.“

Anita und Daniel Hirscher aus Markdorf haben die Eintrittskarten geschenkt bekommen. „Wir geben immer unsere Kinderkleider weiter und die Familie wollte sich bedanken. Sie hat gewusst, dass wir gerne essen und tanzen gehen. Der Ball hier ist sehr, sehr schön. Ich bin fasziniert, was man alles aus der Stadthalle zaubern kann“, deutet Anita Hirscher auf die Deko und den prächtigen Blumenschmuck auf der Bühne. Lob auch für das Essen: Der Linsensalat hat ihr am besten geschmeckt, während ihr Mann von den kunstvoll gefertigten Desserts schwärmt. Von allem haben sie probiert. Noch nie gesehen hat sie die Pasta, die im Käselaib gedreht wurde. Nur einen Kritikpunkt haben beide: „Vor Weihnachten ist so viel los, die Termine sehr dicht. Vielleicht wäre ein solcher Ball im Frühjahr besser?“

Die Premiere hatte einigen Mitgliedern der Tanzsportfreunde Meersburg so gut gefallen, dass sie weitere überzeugten, zur Zweitauflage mitzukommen. Zwei lange Tische nehmen sie ein. „Wir haben dem Termin entgegengefiebert“, sagt Denis Reiss aus Kluftern, der kaum einen Tanz ausließ und die Musiker und Sänger lobt: „Wir kennen verschiedene Tanzbands und die sind echt super. Die Gruppe geht auch auf Wünsche ein.“ So hat er sich gleich einen Westcoast-Swing erbeten. Barbara Kirscheneder aus Oberuhldingen bemängelt, dass es kaum Werbung gab „und das bei einer so tollen Veranstaltung mit gutem Essen, super Tanzband und schöner Atmosphäre“. „Die Werbung kam zu spät“, fügt Denis Reiss hinzu. Helmut Kirscheneder lobt den vielen Platz zum Tanzen und alle drei die Möglichkeit, dass man sich auf dem Parkett mal ausleben kann. Zudem würdigen sie das warm-kalte Büfett „mit den schön vorbereiteten Vorspeisentellern, den traumhaften Schweinsbäckchen und den tollen, sympathischen Service an der Getränkeausgabe und an der Garderobe“. „Wir hoffen, dass der Schlemmerball auch 2024 wieder stattfindet und werden nächstes Jahr dann wieder Werbung machen!“

Geht es nach dem Vorverkauf, sollten mehr Gäste in der Stadthalle sein. „Wir hatten einige Karten mehr verkauft“, sagt Barbara Bücken, Geschäftsführerin Markdorf Marketing. Dass weniger kamen, sei wahrscheinlich der Erkältungswelle und dem Zeitpunkt mit vielen Weihnachtsfeiern geschuldet. „Aber die da waren, hatten ihren Spaß“, resümiert sie. Nun werde besprochen, ob es 2024 eine dritte Auflage geben wird und das eventuell zu einem früheren Termin. Der solle dann zeitig bekannt sein, man könne dann viel früher mit der Werbung starten. Ziel sei, dass sich das jetzt noch geförderte Event irgendwann selbst trage. „Teurer wird´s nicht, aber wir müssen mehr Leute gewinnen“, sagt Bücken. Die Resonanz auf die Band mit ihren tollen Sängern sei hervorragend gewesen.