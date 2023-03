An jedem dritten Tag wird eine Frau Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Ein Beispiel ist der jüngst am 21. Januar geschehene Femizid. Am Samstag, 4. März ist deshalb um 13 Uhr auf dem Marktplatz in Anlehnung an den weltweiten Aktionstag One Billion Rising (eine Milliarde erhebt sich) ein Flashmob mit Musik und Kundgebung geplant.

„Mit Musik und Tanz können wir uns diesem schweren Thema auf leichtere Weise nähern“, sagt Katja Eberle vom Organisationsteam. Weltweit würden Menschen seit mehr als zehn Jahren auf die Straße gehen und tanzen, um gemeinsam Stärke zu zeigen und ein Ende der Gewalt zu fordern. Das Lied „Break the Chain“ von Tena Clark ist der Song von One Billion Rising. In Markdorf wird der Klassiker am Samstag von Sängerin Brigitte Rösler und Wolfgang Müller in einer eigenen Version auf die Bühne gebracht. Über Musik und Tanz lasse sich das Thema auch jungen Menschen auf eine tolle Art nahebringen, sagt Rösler. „Die Botschaft muss sein, dass mir mein Körper heilig ist und ich es nicht zulasse, dass man mir und meinem Körper etwas antut.“

Beim Tanz gehe es nicht um Perfektion. Jeder könne am Aktionstag spontan auf den Marktplatz kommen und frei mittanzen. Wer möchte, kann sich im Vorfeld auf YouTube die Choreografie des Tanzes ansehen (www.youtu.be/4ZJNTQFcOJU) und die Schritte üben. „30 Markdorferinnen haben sich bereits bei einer kostenlosen Tanzstunde für die Aktion fit gemacht“, berichtet Katja Eberle. Am Freitag, 3. März ist um 16 Uhr noch eine weitere kostenlose Tanzstunde im Gymnastikraum des Hotels Wirthshof geplant.

Auch am Aktionstag wird es zu Beginn eine Tanzanleitung geben. Es folgen Informationen zu Anlaufstellen, darunter Veronika Wäscher-Göggerle als Frauenbeauftragte des Bodenseekreises. „Wir müssen viel mehr Solidarität füreinander zeigen“, findet Brigitte Rösler mit Blick auf Gewalt gegen Frauen. Sie wird die Aktionen des Mehrgenerationenhauses zum Internationalen Frauentag, 8. März, vorstellen.