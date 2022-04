Die heiße Phase der Abiturprüfungen hat begonnen. Standen am Montag noch Sprachen wie Spanisch und Italienisch an, folgten am Dienstag unter anderem Geschichte, Musik und Sport, am Mittwoch dann Deutsch. Der Donnerstag ist der Biologie, der Freitag dem Fach Englisch vorbehalten. Am Gymnasium des Markdorfer Bildungszentrums schreiben 76 Abiturienten die Klausuren. „Bisher läuft alles sehr gut“, erklärt Direktorin Diana Amann am frühen Donnerstagmorgen, „noch hat kein einziger Schüler gefehlt.“

Sogar die schwierige Hörverständnisprüfung im Fach Spanisch sei reibungslos vonstatten gegangen. In der kommenden Woche sind dann Physik, Mathematik, Chemie, Französisch und Latein an der Reihe. Die Prüfung in Alt-Griechisch, fürs Graecum, steht schließlich am 9. Mai, an.

Heute einmal kein Turnen, sondern Kpfarbeit in der Sporthalle. | Bild: Jörg Büsche

Die nächsten Klausuren Freitag, 29. April: Englisch; Montag, 2. Mai: Physik; Dienstag, 3. Mai: Mathematik; Mittwoch, 4. Mai: Chemie; Donnerstag, 5. Mai: Französisch; Freitag, 6. Mai: Latein; Montag, 9. Mai: Graecum. Am Mittwoch, 11. Mai, beginnen die Nachtermine. Diese Phase dauert bis zum 25. Mai. Am 30. Mai ist die praktische Prüfung im Fach Sport. Vom 30. Juni bis zum 4. Juli findet das mündliche Abitur statt. Am 8. Juli folgt die Abifeier.

Wo bitte geht es zur Klausur?

Mirella Heymann und Simeon Hofmann wirken etwas verloren. Sie suchen den Eingang. Die beiden Abiturienten streben dorthin, wo ein Teil ihrer Mitschüler bereits Platz genommen hat. Schräg unten in der Sporthalle. Von hier oben, vom Haupteingang, ist das alles gut zu überblicken. Junge Menschen an mit großem Abstand aufgestellten Tischen. Sie wirken entspannt. Sie plaudern.

Und auch die Lehrer, die gleich Aufsicht führen sollen, unterhalten sich angeregt. Es ist noch ziemlich viel Zeit, bis Mirella Heymann und Simeon Hofmann über ihren Aufgabenblättern brüten dürfen.

Mirella Heymann und Simeon Hofmann auf dem Weg zur Abiturklausur. Beide fühlen sich gut vorbereitet. | Bild: Jörg Büsche

Sie nehmen den Weg über die Treppe, gehen dann über einen Flur. Rechts die kleinere Halle, in der gerade Schüler Ball spielen, links die Halle mit den Prüfungen. Nur ist die Tür dorthin verschlossen. Weiter geht‘s – wieder hinaus aus dem Gebäude, nun ist es umrundet. Erneut stehen die beiden Schüler vor dem Haupteingang.

Lehrer Uwe Anderhold kommt hinzu, er schlägt den richtigen Weg ein, öffnet gleich die richtige Tür und geht mit Mirella Heymann und Simeon Hofmann nach unten. Nervös gemacht hat sie ihr Umweg übrigens nicht. Beide hatten erklärt, dass sie sich recht gut vorbereitet haben auf ihre Prüfungen.

Gut vorbereitet auf Wirtschaft

So wie Michael Bäumer. Der 18-Jährige schreibt in ein paar Minuten Wirtschaft. „Richtig intensiv habe ich mich in den letzten drei Wochen vorbereitet“, erklärt der Abiturient. Er hoffe, dass das gereicht hat, wirkt aber ziemlich zuversichtlich. Seine nächsten Klausuren sind Biologie, dann Englisch – beide noch in dieser Woche.

Michael Bäumer startet die Klausurphase mit Wirtschaft. | Bild: Jörg Büsche

Zuversichtlich blickt auch die 18-jährige Amelie Egger auf ihren Prüfungstag. Sie schreibt in Religion, dem von ihr gewählten Neigungsfach in der Oberstufe. Die Klausuren in Mathematik und Chemie stehen in der kommenden Woche an. Das gib noch ein bisschen Zeit. Eines aber stellt Amelie Egger klar: „Jedes Fach hat so seine ganz eignen Schwierigkeiten.“ Deshalb nehme sie auch jedes durchaus ernst.

Auch Amelie Egger sitzt mit großem Abstand zu ihren Mitabiturienten in der Sporthalle. Sie schreibt Religion. | Bild: Jörg Büsche

Grün und weiß, doch keine Noten

Mit dem Ernst geht es auch schon los. Zumindest mit den allerletzten Vorbereitungen darauf. Roger Brand, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium, erläutert den Ablauf. Er erklärt, welches Gewicht welche Papiere haben. Da gibt es die weißen Klausurbögen und es gibt die Konzeptbögen.

Namen und Schülernummern gehören auf beide. Beide werden auch eingesammelt. Notenrelevant sind aber nur die weißen Blätter. Es sei denn, Konzepte werden schriftlich als Klausurbestandteile markiert. „Die Spalte mit den Noten füllt ihr aber bitte noch nicht aus“, scherzt Brand.

Das sagen Abiturienten nach der Prüfung

Etliche Stunden später stehen Meike Meyer, Max Wimmer und Dennis Schorpp vor dem Sporthalleneingang. Die drei Abiturienten haben ihren ersten Prüfungstag hinter sich. „Ich hab‘s mir schlimmer vorgestellt“, erklärt Meike Meyer. Der Theorieanteil in Sport war keineswegs ohne, am Ende dennoch gut zu bewältigen, berichtet die 18-Jährige.

„Sport kann ganz schön trocken sein, wenn es die Theorie betrifft. Man muss einfach die genauen Zahlenwerte im Kopf haben. Die werden abgefragt.“ Meike Meyer, 18 Jahre | Bild: Jörg Büsche

„Bei ist die Sportklausur ganz gut gelaufen. Ich hoffe auf ein zweistelliges Ergebnis. Als nächstes steht Deutsch an. Bin gespannt, was drankommt.“ Max Wimmer, 18 Jahre | Bild: Jörg Büsche