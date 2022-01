Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Mittwoch in Markdorf gegen 12.45 Uhr an der Einmündung der Straße Schießstattweg in die Zeppelinstraße laut Polizeibericht ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Bevorrechtigtes Auto nicht beachtet

Eine 68-jährige Nissan-Fahrerin wollte vom Schießstattweg auf die bevorrechtigte Zeppelinstraße und stieß mit ihrem Wagen gegen einen von links kommenden Skoda einer 58-Jährigen. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt, laut Polizei wurde niemand verletzt.