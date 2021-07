Markdorf vor 3 Stunden

Ab dem 19. Juli im Fernsehen: Mit seinem Hähnchencurry zieht der Markdorfer Thomas Jehle in die ZDF-Küchenschlacht

Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, ab dem 19. Juli werden die Folgen ausgestrahlt: Thomas Jehle aus Markdorf nimmt an der ZDF-Kochsendung „Die Küchenschlacht“ teil. Mit thailändischen Rezepten möchte er dabei vor einer Spitzen-Jury bestehen. So hat der 53-Jährige die Dreharbeiten in Hamburg erlebt.