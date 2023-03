Der Frühling liegt in der Luft. Wärmende Sonnenstrahlen und länger werdende Tage wecken die Lebensgeister. Eine ideale Zeit, um etwas für seine Gesundheit zu tun, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters der Gesundheitswochen „Fit in den Frühling“vom 13. bis 26. März. Sie bieten ein abwechslungsreiches Gesundheitsprogramm.

Auf der Internetseite der Gesundheitswochen sind alle Angebote zu Ernährung, Entspannung und Bewegung übersichtlich dargestellt. Die Entfettung der Leber durch eine bewusste Ernährung ist das beste Mittel um eine Fettleber vorzubeugen. Die Kur ist alltagstauglich und dauert 21 Tage. Starten können Interessierte am 13. März beim Obersthof Steffelin. Bei dem Vortrag von Rosmarie Bräuer am Montag im Wirthshof um 19 Uhr dreht sich ebenfalls alles um die Leberentlastung.

Wenige Tage später, am 18. März wird die ayurvedische Küche vorgestellt. Ayurvedische Kuren können dem Körper bei der Regeneration des Körpers und Geistes helfen. Fit im Körper und Geist ist auch das Motto des Schwäbischen Albvereins Markdorf, der am 19. und 25. März von 13 bis 17 Uhr zum Wandern auf dem Jakobsweg von Markdorf nach Meersburg einlädt.

Zum Thema Achtsamkeit wird am 16. März um 16 Uhr das Waldbaden angeboten und am 15. März wird bei Atmung und Achtsamkeit gezeigt, wie die Rückseite richtig beatmet wird. Das Faszien-Netz gibt dem Körper die Form und verbindet alles mit allem. Ein Thementag widmet sich am 16. März speziell diesen Strukturen. Die Outdoor-Bewegungsangebote Reaktiv Walking, Slow Jogging, bewegte Mittagspause und Outdoor aktiv runden das Bewegungsangebot ab.

„Wir freuen uns besonders, bei diesen Gesundheitswochen wieder Vortragsabende anzubieten“ sagt Katja Eberle, Initiatorin der Gesundheitswochen. Die Vortragsabende würden über die Grenzen von Markdorf hinaus immer gut angenommen und finden dieses Mal im Wirthshof und in der Bibliothek statt.

Informationen zum Programm:

http://www.gesundheitswochen-markdorf.de