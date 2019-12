Mit wehendem Talar eile er jedes Mal. Tibor Nagy muss selber schmunzeln. Wenn alles in der Stadt zur Ruhe gekommen ist, wenn kaum noch jemand auf der Straße zu sehen ist, dann müsse er sich regelmäßig sputen, um es noch rechtzeitig zum Beginn des Gottesdienstes zu schaffen. An Heiligabend findet der für die Markdorfer Protestanten nicht in deren eigener Kirche statt, sondern – da diese größer ist – seit einigen Jahren in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Dorthin kann Pfarrer Nagy allerdings erst eilen, wenn das Krippenspiel, wenn die Feier für die Kinder im Haus im Weinberg, dem evangelischen Gemeindehaus, zu Ende gegangen ist.

„Der Feiertag schlechthin“

„Man schmeckt, man riecht, man atmet es“, sagt Tibor Nagy. Schon vorher erfasst Weihnachten alle Sinne. Und „Heiligabend, das ist für mich der Feiertag schlechthin“, erklärt der Pfarrer. Er erfahre es immer wieder als etwas Besonderes, „die frohe Botschaft verkünden zu dürfen“. Dass er da stehe, dass er von der Hoffnung, von dem Licht, von der Gnade sprechen könne, die die Menschwerdung Christi bedeute – das sei schon ein großes Privileg. „Und ich freu‘ mich über jeden, der da ist.“ Über jeden, der an Heiligabend – möglicherweise das einzige Mal im Jahr – in die Kirche finde, die stets voll besetzt sei, sodass die Menschen hinten stehen müssten. „Das zeigt doch vor allem eines: Die Menschen suchen trotz allem Festrummel, trotz aller Weihnachtshektik nach etwas Tieferem“, findet der evangelische Pfarrer.

Gottesdienste am 24. Dezember 15.30 Uhr im Haus im Weinberg Markdorf: Familiengottesdienst mit Krippenspiel

15.30 Uhr in der katholischen Kirche Bermatingen: Familiengottesdienst mit Krippenspiel, davor werden ab 15 Uhr Weihnachtslieder gesungen

17 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus Markdorf: Christvesper, davor Weihnachtsliedersingen ab 16.30 Uhr

17.30 Uhr in der katholischen Kirche Kluftern: Christvesper, davor Weihnachtsliedersingen ab 17 Uhr

22 Uhr in der evangelischen Kirche Markdorf: Christmette

Nach den Gottesdiensten an Heiligabend wird das Friedenslicht ausgeteilt. Bitte bringen Sie Laternen oder Kerzen mit. In begrenzter Zahl stehen auch Kerzen mit Behälter bereit.

Nach dem Gottesdienst in der katholischen Hauptkirche kommt der nächste große Moment für Tibor Nagy. Genauer: die Folge verschiedener großer Momente, denn nach dem Gottesdienst feiert er in der Familie. Mit seiner Frau Juliane und den drei fünf, acht und zehn Jahre alten Kindern. Zunächst werde gegessen. Bei den Nagys gibt es Heiligabend immer ein Fleischfondue. Ob auch in diesem Jahr, das war während der Weihnachtsvorbereitungen noch die Frage. Zumal die Jüngste sich zur Vegetarierin erklärt habe. Nach dem Essen werde gemeinsam gesungen – in der Weihnachtsstube. Dann lesen er oder seine Frau beziehungsweise Jakob, der Älteste, eine Geschichte vor. Schließlich gehe es ans Auspacken der Geschenke.

Wenngleich Pfarrer Nagy es durchaus zu genießen weiß, dass den 22-Uhr-Gottesdienst in der Regel seine Kollegin Kristina Wagner übernimmt, er also daheim bei der Familie bleiben darf, so sei es andererseits keineswegs ungewöhnlich, dass es an Heiligabend an der Tür klingle – sich überraschender Besuch einstellt. „Weihnachten braucht auch immer das Element des Unerwarteten“, erklärt der Pfarrer.

Gottesdienste am 25. und 26. Dezember Mittwoch, 25. Dezember: 10 Uhr in der evangelischen Kirche Markdorf: Festgottesdienst, musikalisch begleitet vom Kirchenchor

Donnerstag, 26. Dezember: Untersiggingen – Deggenhausertal: 10 Uhr in der katholischen Kirche: Familiengottesdienst mit Abendmahl

Ein inniges Verhältnis hat auch Simon Dreher zu Weihnachten. Da sei der Kern – die Menschwerdung Gottes. Eine große Rolle spiele aber auch das Licht. „In einer Zeit, in der die Dunkelheit schier alles verschluckt, leuchten Kerzen“, erklärt der Vikar in der Seelsorgeeinheit. „Dies Licht, diese Hoffnung nehmen das Drückende.“

Feiert Weihnachten am zweiten Feiertag, 26. Dezember, im Kreise seiner Familie: Vikar Simon Dreher. | Bild: Jörg Büsche

Nach Hause zu seiner Familie kommt Vikar Dreher erst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wo im Kreise der Verwandten gefeiert werde. Und es klingt, als würde Simon Dreher es genießen, dass er dort nicht der „Herr Vikar“ ist, nicht der Spezialist für geistliche Fragen, sondern einfach nur Simon Dreher. Sicher, das Festliche, das Feierliche, die religiöse Atmosphäre liege ihm schon sehr, sonst hätte er nicht diesen Beruf gewählt. Doch brauche es auch immer einmal wieder etwas Abstand von der Rolle, die er in der Gemeinde ausfülle – unter Umständen halt an Weihnachten, in der Familie.

Im Familienkreis, zusammen mit den Geschwistern und deren Kindern, feiert auch Pfarrer Ulrich Hund. Nach seinen Gottesdiensten – von denen es, ebenso wie beim Vikar, an den Weihnachtsfeiertagen etliche gibt, geht es am zweiten Feiertag nach Hause. Die Zeit wird knapp, wenn am 27. Dezember schon wieder Beerdigungen anstehen. Oder wenn der 27. auf einen Sonntag fällt und der Gottesdienst zu halten ist.

Seitdem er in Markdorf ist, stellt Pfarrer Ulrich Hund auch immer einen Weihnachtsbaum auf – das aber erst am 24. Dezember. | Bild: Jörg Büsche

Kriseninterventionen drohen um die Festtage immer. Auch steige die Suizidgefahr. Doch auch für Geistliche gilt das Prinzip Hoffnung: was hier heißt, dass alles ruhig bleibt. Und dann finden selbst vielbeschäftigte Seelsorger in den Tagen zwischen den Jahren ein wenig Ruhe, Muße für ein gutes Buch. Oder wie im Fall von Pfarrer Hund, jene Briefe zu schreiben, die er in der Vor-Festtagshektik nicht mehr geschafft hat. Die Weihnachtspredigten indes, die habe er schon verfasst. So halte er es stets in der Adventszeit. Das entlaste ungemein.