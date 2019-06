Erstmals wird während des Markdorfer Stadtfestes ein neues Markdorfer Weinsortiment ausgeschenkt, das auch auf dem freien Markt verfügbar sein wird. Dieses neue Sortiment hat allerdings nichts mit dem exklusiven städtischen Markdorfer Wein zu tun, der beispielsweise bei Anlässen wie dem Neujahrsempfang ausgeschenkt oder an Markdorfer Jubilare verschenkt wird.

Schenkt gerade einen trockenen Markdorfer Müller-Thurgau ein: Stephanie Megerle, ehemalige Badische Weinprinzessin sowie ehemalige Bodenseeweinprinzessin. | Bild: Toni Ganter

Die Markdorfer Spitalwein GmbH, ein Tochterunternehmen des Winzervereins Hagnau, hat im November vergangenen Jahres die Markdorfer Rebflächen übernommen und bewirtschaftet diese. Vom Jahrgang 2018 sind aus drei Rebsorten fünf unterschiedliche Weine ausgebaut worden: Müller-Thurgau halbtrocken und trocken, Grauburgunder trocken sowie Spätburgunder halbtrocken und trocken.

Offizielle Einführung zum Stadtfest

Diese genannten Weine sind am Montagnachmittag beim Rebhaus in der Obereren Wanger Halde vorgestellt worden. Für Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann sowie für Karl Megerle und Tobias Keck, beide Geschäftsführer der Markdorfer Spitalwein GmbH, ein freudiger Anlass. Tobias Keck erklärte: „Mit dem Jahrgang 2018 gibt es erstmals einen Markdorfer für jeden. Da Markdorf eine Weinstadt ist, sind wir bei den Rebsorten traditionell geblieben. Die Einführung zum Stadtfest ist gewählt worden, weil dann alle etwas davon haben.“ Zunächst werde die neue Markdorfer Weinlinie ausschließlich in Markdorf vertrieben und sei danach auf die Region beschränkt.

Imagegewinn für Weinbau und die Stadt

„Ich freue mich riesig über den heutigen Termin“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. „Jetzt haben wir eine wunderbare Edition, das ist ein enormer Imagegewinn für den Markdorfer Weinbau und für die Stadt Markdorf.“ Es habe in der Vergangenheit die Sorge und die Überlegung gegeben, ob es richtig sei, Markdorfer Kulturgut zu verpachten. Das Ergebnis überzeuge. „Wir haben nichts hergegeben, sondern zur Verfügung gestellt, um den Markdorfer Wein von Profis weiterentwickeln zu lassen.“

Wanger Halde eine besondere Lage

Karl Megerle schwärmte. „Die Wanger Halde in Markdorf ist eine besondere Lage mit hoher Sonneneinstrahlung. Wir werden das Thema Markdorfer Wein weiterentwickeln, die Rebanlagen modernisieren und versuchen zu erweitern.“ Laut Megerle sollen die traditionellen Sorten gestärkt werden: Müller-Thurgau, Blauer Spätburgunder sowie Grau- und Weißburgunder.

Verkauf in Markdorfs Neukauf-Sulger-Märkten

Laut Tobias Keck startet die offizielle Markteinführung der Weine ab Ende der laufenden Woche. Danach werden diese Markdorfer in absehbarer Zeit auch in den Markdorfer Gastronomien angeboten. Wie Keck erklärt hat, sind im ersten Rutsch insgesamt rund 15 000 Flaschen der fünf genannten Weine verfügbar. Und diese Weine seien besonders ausgebaut worden. Beispielsweise der Müller-Thurgau habe eine längere Maischestandzeit gehabt, was für die Fruchtaromen gut sei.

