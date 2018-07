"Mir ist damals aufgefallen, dass viele Familien in die Tafel kommen und somit auch viele Kinder betroffen sind", erinnert sich Günther Wieth, Vorsitzender der Zukunftswerkstatt. Gerade die Anschaffung von Schulutensilien wie Schulranzen oder Turnschuhe seien laut Wieth für viele eine hohe finanzielle Belastung. Daher habe er den Kontakt zu Firmen gesucht und Spendenaktionen ins Leben gerufen. Die Integration von Kindern, Chancengleichheit und damit Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, ist der Zukunftswerkstatt ein wichtiges Anliegen.

Mittagessen in Mensa wird übernommen

Seit 2012 werden Schulprojekte durch die Zukunftswerkstatt in Zusammenarbeit mit der Jakob-Gretser-Grundschule und der Sozialarbeit gefördert und unterstützt. "Wir haben hier Kontakt aufgenommen, um zu helfen, wo es nötig ist", betont Wieth. So werden beispielsweise für Kinder die Kosten für das Mittagsessen in der Mensa übernommen oder die Teilnahme an den Freizeitveranstaltungen wie den Ferienspielen ermöglicht. "Das sind bedürftige Familien, denen wir helfen und die Kinderzahl liegt im einstelligen Bereich." Die Finanzierung erfolgt in Absprache mit Schulsozialarbeiterin Tina Thiel, das funktioniere laut Günther Wieth sehr gut und unbürokratisch.

Günther Wieth: "Sprache ist das A und O. Wenn man nicht schreiben, lesen und sprechen kann, dann entsteht ein Problem." | Bild: Nosswitz, Stefanie

Zu den Projekten zählt auch die Sprachförderung von Schülern der ersten bis dritten Klasse mit den Zielen Sprachdefizite auszugleichen, die Teilnahme am Unterricht zu verbessern und das Sozialverhalten zu fördern. Es wurde ein Konzept entwickelt, um die Schüler einmal wöchentlich zu unterstützen. "Sprache ist das A und O. Wenn man nicht schreiben, lesen und sprechen kann, dann entsteht ein Problem", sagt Wieth. Deshalb sei dies ein Punkt, an dem man gezielt arbeite.

Freude über erfolgreiche Arbeit

Pädagogisch ausgebildete Leute kümmern sich um die Kinder, die Zukunftswerkstatt übernimmt das Honorar. Die Gruppe besteht derzeit aus sechs bis acht Kindern. "Das können Kinder aus sozial belasteten, aber auch aus ganz normalen Familien sein", erklärt Wieth. Nicht immer spiele nur der Migrationshintergrund eine Rolle. So berichtet Günther Wieth von einem Mädchen, das nach der Trennung der Eltern dicht gemacht habe. Durch die Gruppe habe sie wieder geredet. "Das war ein sehr schöner Erfolg", so Wieth.

Des Weiteren unterstützt die Zukunftswerkstatt eine Projektgruppe mit Interessenförderung zu den Themen "Natur, Umwelt, Technik und IT" für Schüler der dritten und vierten Klasse, deren sozialen Fähigkeiten noch nicht entsprechend ausgebildet sind. "Da geht es um verschiedene Projekte, mal geht es in den Wald, auf eine Wiese, ins Dornier-Museum oder zur Zeppelin-Werft", erzählt Günther Wieth, der hier eine Person sucht, die sich um Organisation und Betreuung kümmert. Auch würde er sich über Sponsoren freuen, die die Kosten für die Ausflüge übernehmen.

Projekt mit Firmlingen

Günter Wieth ist es wichtig, dass zwischen der Tafel und den Schulen eine Verbindung entsteht. "Wir konzentrieren uns auf ein bestimmtes Gebiet, dies aber nachhaltig", sagt Wieth. Jüngst gab es ein Projekt, bei dem Firmlinge in der Tafel mitgearbeitet haben. Die Jugendlichen sollen diese Realität miterleben.

Aber auch über die älteren Mitmenschen machen sich die Mitglieder der Zukunftswerkstatt Gedanken. "Beim Thema Altersarmut kommen wir allerdings nur langsam voran", räumt Günther Wieth ein. Man erreiche die betroffenen Personen kaum, da sie sich aus Schamgefühl nicht in die Tafel trauen oder keine Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Hier plant der Verein nun verstärkt mit Aktionen in die Öffentlichkeit zu gehen, um die Menschen dafür zu sensibilisieren.

Der Verein Die Zukunftswerkstatt Markdorf ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der resultierend aus einer Arbeitsloseninitiative 1995 in Markdorf gegründet wurde. Der Verein besteht aus knapp 80 Mitglieder, ist projektorientiert und Träger der Markdorf Tafel sowie der Schülerförderung für Kinder aus sozial-ökonomisch schwierigen Familienverhältnissen aus dem Grundschulbereich. Kontakt: Günther Wieth, Vorsitzender, Tel. 07544/2796, E-Mail: zukunftswerkstatt-markdorf@t-online.de.

