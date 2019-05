von Jörg Büsche markdorf.redaktion@suedkurier.de

Am 26. Mai ist Kommunalwahl und die Parteien und Wählergruppen haben ihre Kandidatenlisten bereits aufgestellt. In den Teilorten werden zum einen die Ortschaftsräte gewählt, zum anderen stellen sich jene Kandidaten zur Wahl, die per unechter Teilortswahl in den Markdorfer Gemeinderat einziehen möchten.

Ortschaftsräte haben nur beratende Funktion

Haben die Ortschaftsräte von Ittendorf und Riedheim lediglich eine beratende Funktion sowie ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die ihren Ortsteil betreffen, so haben jene Stadträte, die durch die unechte Teilortswahl in den Rat gekommen sind, das Recht mitzuentscheiden und abzustimmen.

Sieht die Ortschaftsvertretung im Gemeinderat der Kernstadt ohne die unechte Teilortswahl nicht unbedingt garantiert: Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller. | Bild: Jörg Büsche

Ortschaftsrat Ittendorf wollte vor zwei Jahren keine Aufhebung

„Man sollte schon die Historie mit in den Blick nehmen“, sagt Bernhard Grafmüller, Ortsvorsteher in Ittendorf. „Den ehedem selbstständigen Gemeinden wurden bei der großen Reform 1972 eine feste Anzahl von Vertretern im neuen, übergreifenden Gemeinderat zugesprochen – entsprechend ihres Anteils an der Gesamtbevölkerung.“

Weder die seither vergangene Zeit, noch der Umstand, dass die unechte Teilortswahl seither in einer Vielzahl von Gemeinden wieder abgeschafft wurde, konnte vor zwei Jahren den Ittendorfer Ortschaftsrat davon überzeugen, dass sich die gesicherte Vertretung Ittendorfs im Markdorfer Rat erübrigt habe.

So habe das ein fraktionsübergreifender Aufhebungsantrag von SPD, Freien Wählern und Umweltgruppe sinngemäß formuliert, wie Grafmüller sagt.

Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth will, dass die Ortschaften mitsprechen dürfen, wenn der Fortbestand der unechten Teilortswahl diskutiert wird. | Bild: Jörg Büsche

Abschaffung? „Uns hat 2017 niemand gefragt, was wir davon halten“

Bereits in diesem Antrag sieht Hubert Roth eine Bestätigung dafür, wie sinnvoll das Fortbestehen der unechten Teilortswahl nach wie vor ist. Der Ortsvorsteher von Riedheim erinnert an das Vorgehen beim Abschaffungsantrag im Oktober 2017: „Uns in den Ortschaften hat niemand gefragt, was wir denn davon halten“, blickt Roth zurück, „dabei wäre das doch das Mindeste gewesen.“

Gegen das gute Funktionieren des kommunalpolitischen Miteinanders von Gesamtrat und Ortschaftsräten seit mehr als vier Jahrzehnten will der Ortsvorsteher damit allerdings nichts gesagt haben.

Unechte Teilortswahl Besonderheit in Baden-Württemberg

Die unechte Teilortswahl zählt zu den Besonderheiten des Kommunalwahlsystems in Baden-Württemberg. Es regelt, ob in einer Gemeinde mit separaten Ortsteilen die Sitze im Gemeinderat nach einem bestimmten Zahlenverhältnis mit Vertretern der verschiedenen Wohnbezirke zu besetzen sind.

Die unechte Teilortswahl gewährleistet, dass die einzelnen Ortsteile im Gemeinderat besonders repräsentiert werden. Die Zahl der Sitze, die auf die betreffenden Wohnbezirke entfallen, orientiert sich am Bevölkerungsanteil in Bezug auf die Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde.

Sämtliche Wähler stimmen über Kandidaten sämtlicher Wohnbezirke ab

Es stimmen aber nicht allein die Wähler der betreffenden Wahlbezirke, sondern sämtliche Wähler der Gemeinde über die Kandidaten sämtlicher Wohnbezirke ab. „Unecht“ wird diese Teilortswahl genannt, weil sie kein auf den Teilort beschränktes Votum darstellt. Dennoch gilt es für die Parteien und Wählergruppen, bei den Kandidatenlisten nach Wohnbezirken und Teilorten zu trennen.

Viele Kritikpunkte sprechen gegen unechte Teilortswahl

Kritik an der unechten Teilortswahl gibt es etliche: Sie verkompliziere das Wahlverfahren unnötig, sie verzerre das Wahlergebnis, sie beeinträchtige den politischen Wettbewerb, sie verhindere das Zusammenwachsen der Gemeinde. Diese Argumente wollen weder Hubert Roth noch Bernhard Grafmüller für Markdorf gelten lassen.

Gewachsene Eigenstrukturen der Ortsteile sprechen für Beibehaltung

Beide sehen in den gewachsenen Eigenstrukturen Ittendorfs und Riedheims einen triftigen Grund, an der unechten Teilortswahl festzuhalten. Ohne sie, so Roth, „würde das den besonderen Verhältnissen bei uns nicht mehr gerecht“. Und Bernhard Grafmüller gibt zu bedenken: „In der Vergangenheit wurden die Interessen der Teilorte immer berücksichtigt – aber wer garantiert uns, dass das auch so bleibt?“