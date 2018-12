von Helmar Grupp und Stefanie Nosswitz

Das Markdorfer Rathaus wird nicht wie geplant in das Bischofsschloss umgesiedelt werden können: Der Bürgerentscheid am Sonntag endete in einem 50,0-Prozent-Patt der Gegner und Befürworter.

Die Gegner des Projektes hatten aber mit 2720 zu 2715 Stimmen die Stimmenmehrheit erreicht. Damit ist der Bürgerentscheid im Sinne der Gegner-Initiative entschieden. Das Quorum von 2210 Stimmen wurde von beiden Seiten erreicht, damit ist der Entscheid rechtsgültig.

Schockstarre bei den Umzugsbefürwortern

Schockstarre bei Bürgermeister Georg Riedmann, den Gemeinderäten und den Befürworten nach Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses im Sitzungssaal im Rathaus. "Das ist eine schwere Stunde für alle", sagte Riedmann in einem ersten Statement. "Das ist Demokratie, eine Stimme entscheidet", so der Bürgermeister, der mit den Tränen kämpfen musste. Mehr wollte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wie es weiter geht, werde sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Enttäuschung beim Bürgerforum

Mitglieder des Bürgerforums "Unser Rathaus ins Bischofsschloss" waren von dem Ausgang entsetzt. "Ich bin sehr enttäuscht und ich denke, dass da viele Wutbürger und Hotelträumer abgestimmt haben", sagte Berthold Haller, der der Ansicht ist, dass auch viele andere Themen eine Rolle gespielt hatten. "Mir fehlen die Worte", sagte Susanne Schwaderer, die nicht verstehen kann, wie man die Zukunft der Stadt mit dieser Entscheidung aufs spielen setzen kann. Ihre Vermutung: "Da wollten vielleicht einige der Verwaltung einen Denkzettel erteilen.

Auch Otto Maier zeigte sich schwer enttäuscht. "Offensichtlich haben wir zuwenig gekämpft und hätten noch präsenter sein müssen", lautet seine erste Einschätzung. "Aber wir können es auch nicht übers Knie brechen". Er hatte mit einem knappen Ergebnis gerechnet, allerdings nicht mit so einem knappen. "Man hat kein richtiges Gefühl für eine Tendenz bekommen", sagt Maier. Herta und Klaus Köhler hatten sich ebenfalls für den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss eingesetzt. "Die Stadt ist gespalten", kommentiert Herta Köhler das vorläufige Endergebnis. Aber damit müsse man nun mit dem Ergebnis arbeiten und zurechtkommen. Für Annemarie Waibel ist der Ausgang des Bürgerentscheids "das Schlimmste, was hätte passieren können". Das sei "richtig bitter" und für die Stadt "ein schlimmes Ergebnis". Und fragt: "Wie soll es nun weitergehen?"

Umzugs-Befürworter: Ergebnis fatal für die Stadt

Im Publikum im Sitzungssaal sitzt auch Joachim Mutschler, Vorsitzender der Umweltgruppe. "Ich bin entsetzt" – so seine erste Reaktion. Das Ergebnis sei fatal für die Stadt. Er fordert nun, dass die von Seiten der Bürger eingeklagte Bürgerbeteiligung fortgesetzt werden muss. Auch Albert Weber, früherer Eigentümer des Bischofsschlosses, sieht eine Riesenchance vertan. "Wenn man die Zukunft nicht begreift, ist das sehr schade", so Weber.

Das sagen die Umzugsgegner

"Ich bin froh, dass wie Wahlbeteiligung so hoch gewesen ist. Es sieht nach einem eindeutigen Ergebnis aus – jetzt warten wir erst einmal das endgültige Ergebnis ab", kommentiert Klaus Feldmaier, einer der Sprecher der Initiative Bischofsschloss und ergänzt: "Wir stehen weiterhin für eine Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat zur Verfügung."

Heiner Sondermann, ebenfalls ein Sprecher der Initiative Bischofsschloss, sagte: "Es ist kein Ergebnis, über das wir uns wirklich freuen können. Wir sehen das nun als ein Etappenziel zu einer sinnvollen Nutzung des Schlossareals. Der nächste Schritt – sprich die künftige Nutzung des Bischofsschlosses – muss mit Bürgerbeteiligung geschehen." Sondermann legte weiter dar, es müsse ein Stadtplanungskonzept erarbeitet werden, wobei das Rathaus sowie das Bischofsschloss ihre Rollen spielen.