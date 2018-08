von Andreas Lang

Mit einem verspäteten Geburtstagsfest will die Förderstiftung der Musikschule Raumschaft Markdorf ihren zehnten Jahrestag in einem würdigen Rahmen nachfeiern. Es ist ein öffentlicher Gala-Abend am Samstag, 6. Oktober, bei freiem Eintritt in der Stadthalle geplant.

Witziges Duo sorgt für Unterhaltung

Das Duett Complett wird musikalische und akrobatische Einlagen präsentieren. Die beiden Künstler Simon Flamm und Thomas Schaeffert verpacken klassische Zirkuskünste in kleine Geschichten und Episoden. Jonglage, kraftvolle Akrobatik, Zauberei, Comedy- und Publikumseinlagen verknüpfen sich zu einem harmonischen, amüsanten Programm. Virtuos und musikalisch wird es, wenn die beiden Artisten mehrere Ukulelen gleichzeitig erklingen lassen oder als spanische Gitarrenakrobaten in die Welt des Flamencos entführen. 1996 spielte Das Duett Complett beim internationalen Zirkusfestival in Moskau, 2002 gewannen es den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, weitere Preise, große Engagements sowie Fernsehauftritte folgten.

Das Duett Complett, Simon Flamm (links) und Thomas Schaeffert, werden beim Gala-Abend das Publikum mit Akrobatik, Jonglage und Musik unterhalten. | Bild: Künstler

Unternehmen finanzieren den Gala-Abend

"Das Stiftungskapital wird für diesen Gala-Abend nicht angerührt, dank Edgar Sieber haben wir Unternehmen gefunden, die uns diesen Abend sponsoren", freut sich Musikschuldirektor Gerhard Eberl. Trotz allem hoffe die Förderstiftung, dass sich die Gäste an diesem Abend großzügig zeigen und eine Kleinigkeit spenden, darauf bauen die beiden Förderstiftungs-Vorstandsmitglieder Edgar Sieber und Gerhard Eberl. Gegründet wurde die Stiftung Im Jahr 2007 mit einem Startkapital von 100.000 Euro.

In zehn Jahren über 41.000 Euro ausgeschüttet

"Im vergangenem Jahr hat Markdorf soviel Jubiläen gefeiert, da wäre unser Geburtstagsfest völlig untergegangen. Das wollten wir nicht, daher feiern wir halt ein Jahr später", erklärt Edgar Sieber den Termin. In den vergangenen zehn Jahren habe die Förderstiftung an die Musikschule Raumschaft Markdorf insgesamt 41.432 Euro ausgeschüttet. Mit diesem Geld wurden beispielsweise Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützt, damit diese am Musikunterricht teilnehmen konnten. Es wurden auch Musikinstrumente und Noten angeschafft, erläutert Sieber, der für die Finanzen der Förderstiftung verantwortlich ist.

Derzeit wirft Stammkapital kaum Zinsen ab

Das derzeitige Stiftungskapital beziffert Edgar Sieber auf über 156.000 Euro. Der Betrag sei durch Zustiftungen zustande gekommen. Leider seien die derzeitigen Zinserträge derart niedrig, dass man auf längere Zeit nicht auf höherer Zinseinahmen durch das Stammkapital hoffen kann, ergänzt Sieber, der beruflich als Steuerberater tätig ist.

Vorfreude auf weiteren Flügel für Musikschule

Musikschuldirektor Gerhard Eberl freut sich auf das Geburtstagsgeschenk: Die Stiftung finanziert einen gebrauchten Flügel im Wert von 15.000 Euro. Dies sei möglich, weil die Stiftung seit dem Jahr 2016 keine weiteren Ausschüttungen an die Musikschule weitergegeben habe. Somit könne man sich nun auch mal ein größeres Geburtstagsgeschenk leisten, sagt Sieber.

Auf Spenden angewiesen Die Förderstiftung Musikschule Raumschaft Markdorf will den Fortbestand der Musikschule sichern helfen. Diese soll sich auf fest einplanbare Unterstützungen verlassen können, die sich aus den Stiftungserträgen ergeben. Wichtigste Säule sind die Kapitalstockzinsen, die aus dem bei der Gründung eingebrachten Vermögen von rund 100 000 Euro resultieren. Dieses Stiftungskapital ist zwar durch Zustiftungen gewachsen, wirft aber derzeit nur geringe Zinsen ab. So ist die Musikschulstiftung auf zusätzliche Spenden angewiesen. Eine Quelle ist das Spendenportal www.betterplace.org. Es unterstützt eine Vielzahl anderer Projekte in den Bereichen Menschenrechte, Ernährung und Bildung. Informationen im Internet:

http://www.musikschule-markdorf.de

