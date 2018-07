Musikschuldirektor Gerhard Eberl erklärte bei der Begrüßung der zahlreich erschienen Eltern, Großeltern und übrigen Gäste, dass einige der spielenden Nachwuchs-Musiker ihren Auftritt nutzen würdn, um sich vorzubereiten. Vorzubereiten auf ihre Teilnahme an einem der nächsten Musik-Wettbewerbe. Dementsprechend hoch war auch das Niveau der zu hörenden Beiträge.

Schüler fühlen sich gut vorbereitet

Nein, aufgeregt sei sie nicht, erklärt Maren Hahnemann. Die 14-Jährige hat sich wie etliche andere ihrer Mitspieler aus dem von Johannes Eckmann geleiteten Jungen Kammerorchester im hinteren Bühnenraum eingefunden, um auf den Einsatz zu warten. Die Ouvertüre zu Georg Friedrich Händels "Feuerwerksmusik" steht auf dem Programm. Der furiose Auftakt soll von Wanda-Maria Beers Orchester "Avant" unterstützt werden. Bis dahin bleibt noch etwas Zeit. Die nutzen die jungen Musiker, um schnell noch das eine oder andere auf ihrem Smartphone abzurufen – oder einfach nur miteinander zu plaudern. Maren Hahnemann sieht sich gut vorbereitet: "Die Feuerwerks-Ouvertüre haben wir schon gespielt."

Julius Weiland, FSJ-Leistender im Musikschulbüro und unmittelbar vor dem Ende seiner freiwilligen Dienstzeit dort stehend, räumt ein: "Ein bisschen Aufgeregtheit gehört einfach dazu." Bratschist Weiland wird im zweiten Teil des Abends zusammen mit Johannes Eckmann (Violine) und Jürgen Jakob (Klavier) mit Mozarts "Sinfonia Concertangte" eine gewisse Virtuosität unter Beweis zu stellen haben.

Rekordverdächtig: Zehnhändige Klaviermusik der jungen Pianisten begeistert das Publikum beim Sommerkonzert der Musikschule am Samstagabend in der Stadthalle. Bilder: Jörg Büsche

Palette der Auftritte ist reichhaltig

Um Virtuosität geht es freilich nicht beim Sommerkonzert. Eher schon darum, dass sich das Publikum einen Eindruck davon macht, was in der Musikschule das Jahr über geschieht. Sehr viel – wie es scheint. Die Palette ist überaus reichhaltig. Da begegnet Sologesang – vorgetragen von der kurzfristig eingesprungenen Paula Stützenberger. Da ist ein äußerst delikate Rondo von Leonhard de Call zu hören, gespielt von Johanna Dohon, Lisa-Maria Lebherz und Louis Werner an der Gitarre.

Johanna Dohon, Lisa-Marie Lebherz und Louis Werner spielen Gitarren-Musik.

Es begegnet ein frischer Schubert, genauer dessen Sonatine D-Dur – Allegro molto, auf der Violine und am Klavier gespielt von Antonia Berger und Rosaly Berger. Apropos Klavier: Zu den Höhepunkten des Abends dürfte wohl der Auftritt von fünf ganz jungen Pianisten gehört haben. Sie bezauberten zehnhändig mit einem Traditional.

Jazz und Latin-Music vom Saxofon-Quartett der Musikschule. | Bild: BUESCHE,JOERG

Die Mitwirkenden Das Junge Kammerorchester unter der Leitung von Johannes Eckmann, das Orchester "Avant" unter der Leitung von Wanda-Maria Beer. Loan Bubek, Mira Heim, Moritz Heim, Luna Müller und Sissi Zuo – Klavier; Louis Werner, Johanna Dohon und Lisa-Marie Lebherz – Gitarre; Antonia Berger und Rosaly Berger – Violine, Klavier; Luca Meier – Percussion; Loreno Morreale, Jessica Köker, Luise Otto und Samuel Looser – Saxofon; Liam Collier – Klavier; Julius Weiland – Viola; Paula Stützenberger – Gesang; Valentin Becker – Schlagzeug, Jana Lebherz – Klavier, Alexandra Opel – Gesang, Nadine Jandeleit – Gesang.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein