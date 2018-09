von Andreas Lang

Markdorf (ala) Wollte man das Oktoberfest der Narrenzunft Hugeloh unter ein Motto stellen, wäre dies wohl "Missglückter Anfang mit Happy End". Zum Festauftakt in der Leimbacher Mehrzweckhalle wurde der Fassanstich zu einer wahren Herausforderung für Zunftmeister Thomas Wagner und den stellvertretenden Ortsvorsteher Bernd Brielmayer.

Thomas Wagner und Bernd Brielmayer hatten so ihre Mühe mit dem Fassanstich. | Bild: Andreas Lang

Mit vier wuchtigen Schlägen schaffte Brielmayer es zwar, dass der Hahn fest im Fass saß. Doch bei so viel Krafteinwirkungen verabschiedete sich der Plastikhahn, weshalb es unmöglich war, das Bier zum Fließen zu bringen. Doch nach dem Einsatz von Werkzeug war am Ende doch noch dafür gesorgt, dass das Freibier für die Gäste fließen konnte.

Zwei Knüller am Abend sorgten dafür, dass der Stimmungslevel hochgehalten wurde. Das war zum einen die Band "Just four fun", die neben Stimmungsliedern auch Polkas, Schlager, Pop- und Rockmusik zum Besten gaben und somit für eine volle Tanzfläche sorgten.

Spaßige Auftritte in der Fotobox

Der zweite Knüller war die Fotobox, die von Beginn an einen großen Ansturm erfuhr. Dort wurden witzige Erinnerungsfotos geschossen und die Besucher durften die Bilder als Geschenk und Erinnerung mit nach Hause nehmen. "Ich bin einfach nur happy, dass sich die Mühen gelohnt haben und wir so eine brechend volle Halle haben und alles friedlich ist", freute sich Zunftmeister Thomas Wagner am Ende.

