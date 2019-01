Die Frauen und Männer der Freiwilligen FeuerwehrMarkdorf rücken von Jahr zu Jahr öfter zu Einsätzen aus – 180 Mal in den vergangenen 12 Monaten. Das zeigt die Statistik, die Schriftführer Marvin Schlieker bei der Hauptversammlung in der Stadthalle vorlas. „Zum Glück trifft das nicht fürs Stadtgebiet zu“, schränkte Schlieker ein. Doch steige die Zahl der Hilferufe aus dem Umland.

Schlange stehen fürs Feuewehrehrenabzeichen in Bronze dürfen Daniel Kneule, Thomas Bodenmüller, Sebastian Veit, Andreas Rinderer, Marvin Schlieker, Nikole Vogel, Marco Weimer, Tobias Schmidschneider, Andreas Knödler und 13 weitere Wehrleute. | Bild: Jörg Büsche

Zwei Notrufzentrale für die drei Landkreise

Gesamtkommandant Daniel Kneule sprach an, was unterdessen Unmut bei den Feuerwehr-Kameraden auslöst: Jene Fehleinschätzungen durchs neue computergestützte Alarmierungssystem mit mit seinen zwei Notrufzentralen für die drei Landkreise – Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Häufen sich die Fehler, so warnte Kneule, „senkt das die Motivation der Kameraden.“ Und es mindere überdies der Bereitschaft von Arbeitgebern, auf ihre Mitarbeiter während deren Feuerwehreinsätzen zu verzichten.

Kreisbrandmeister Henning Nöh (links) und Daniel Kneule (rechts) zeichnent Christoph Blaschke, Jürgen Huther, Matthias Keppeler, Mathias Brutsch und Dirk Schemberger für 25 Jahre Feuerwehrdienst aus. | Bild: Jörg Büsche

Kreisbrandmeister Hennig Nöh räumte ein: „Auch mir rast das Herz, wenn Großschadenslagen gemeldet werden.“ In Dimensionen, von denen das Kreisgebiet bislang verschont geblieben ist. In den neuen Notrufzentralen werde mit bei den standardisierten Notrufabfragen mit Algorithmen gearbeitet, die sich mitunter zu falschen Ergebnissen hochschaukeln.

Wetterschäden nehmen zu

Aber daran werde inzwischen intensiv gearbeitet, versicherte Nöh. Der im Übrigen eine Lanze für das neue System brach, das die Kapazitätsgrenzen der Rettungskräfte erheblich ausgedehnt hat. „Wir müssen einfach größer denken“, appellierte der Kreiskommandant, „in diesen Zeiten der möglichen Katastrophen und der erheblichen Wetterschäden.“

Auftritt des Spielmanns- und Fanfarenzugs der Freiwilligen Feuerwehr bei der Hauptversammlung in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Wie in der Stadt demnächst weiterzudenken sei, das müsse erst noch diskutiert werden, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann bei seiner Ansprache in der Stadthalle. Er bezog sich auf den September-Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in der Kleinen Steig, der Spange zwischen Ravensburger Straße und Schlossweg. Dort hatte die Wehr den Dachstuhlbrand in einem Altstadtgebäude gelöscht.

Unterdessen haben sich laut Riedmann besorgte Bürger im Rathaus gemeldet. Sie befürchten, dass das Operieren der Feuerwehr in den engen Gassen zwischen Bischofsschloss und Rathaus insbesondere dann verunmöglicht werde, wenn dort – so wie jeden Donnerstag-Vormittag – die Stände des Wochenmarkts stehen und sich die Käufer drängen.

Im Gespräch mit den Marktbeschickern

„Wir sind bereits im Gespräch mit den Markbeschickern“, sagte der Bürgermeister „unter Umständen müssen wir uns an dieser Stelle von liebgewonnenen Traditionen verabschieden.“ Im Ordnungsamt sei man mit dem Sachverhalt befasst.

Dicke Rauschschwaden dringen durch die Dachziegel ins Freie. | Bild: Ganter, Toni

Patrick Krebs, Kommandant der Abteilung Stadt, lobte die Einsatzbereitschaft der Markdorfer Freiwilligen: „Die Tagesverfügbarkeit ist gut.“ Gleichwohl stellte Gesamtkommandant Daniel Kneule in den Raum, dass man auch in Markdorf die Zukunft in den Blick nehmen müsse. Es gelte die Führungsstruktur zu überdenken. Vor allem aber müsste für weitere Mitglieder gesorgt werden.

Daniel Kneule (links) freut sich über den von Dietmar Bitzenhofer aus dem Familienbesitz überreichten St. Florian, den Bitzenhofers Vater geschnitzt hat. Die Figur soll einen Platz im Feuerwehrhaus finden. | Bild: Büsche, Jörg

Hier will die Wehr Workshops organisieren, in denen sich jeder einzelne Wehrmann, jede einzelne Wehrfrau einbringen solle mit Ideen, wie die Freiwillige FeuerwehrMarkdorf zukunftsfähig gemacht werden kann. Damit auch weiterhin gewährt ist, was Kneule als den Kern des freiwilligen Engagements ausmacht: Die Wehr leiste einen wesentlichen Beitrag „zur Sicherheit der Menschen“.