In den sechs Pfarreien der Seelsorgeeinheit Markdorf wird in drei Wochen gewählt. Am Sonntag, 22. März entscheiden die katholischen Christen, wer für die nächsten fünf Jahre mitentscheiden soll über das kirchliche Gemeindeleben in Markdorf, Hepbach, Bergheim/Riedheim, Ittendorf, Bermatingen und Kluftern. Am vergangenen Sonntag haben sich die 34 Kandidaten aus sechs Stimmbezirken im Rahmen des Gottesdienstes den Gläubigen vorgestellt.

Aufgelockerte Runde in der Mittleren Kaplanei

„Mitgestalten möchte ich“, erklärt Alexander Krebs auf dem Weg in die Mittlere Kaplanei, wo im Gemeindesaal ein Kirchen-Kaffee stattfindet, bei dem es in aufgelockerter Runde Gelegenheit gibt, die Kandidaten anzusprechen, Fragen zu stellen sowie mehr über die Motive und Ziele der Kandidaten zu erfahren. „Mitgestalten und möglichst junge, frische Idee einbringen“, das liege in seiner Absicht, erklärt Krebs. Der 37-Jährige gehört bereits seit 2015 dem Pfarrgemeinderat an. Doch ist das nicht das einzige Engagement des Bankfachwirts: außerdem bringt er sich als Kassierer beim Christlichen Bildungswerk (CBW) ein und als Lektor sowie als Kommunionhelfer.

Ähnlich engagiert sind etliche der Kandidaten. Teils arbeiten sie seit Langem mit bei den Sozialfrauen des CKD (Caritas-Konferenzen Deutschlands), als Kommunionhelferinnen, bei der Taufkatechese, als Mesmer, im Besuchsdienst, im Kindergottes-Team, im Stiftungsrat, im CKD-Kleiderladen oder sie singen im Kirchenchor. Und einige, so zeigten es die knapp gehaltenen Vorstellungen im Kirchenschiff von St. Nikolaus, möchten sich neben oder nach ihrem Berufsleben gerne für etwas Sinnstiftendes einbringen. So wie Katja Gutrolf. Die 51-jährige Personalsachbearbeiterin aus Markdorf hat beobachtet, wie gut die Angebote für Kinder und Jugendliche in der Pfarrgemeinde sind. „Ich möchte, dass das so bleibt“, erklärt Katja Gutrolf. Eben darum kandidiere sie nun – und das zum ersten Mal.

Pfarrer Ulrich Hund fordert zur Wahl auf

In Zeiten wie diesen, da viele Christen den Kirchen den Rücken kehren, da aber auch gleichzeitig vieles innerhalb der Kirche „in Bewegung“ ist, so hatte es Pfarrer Ulrich Hund, der Leiter der Seelsorgeeinheit vor einem Monat in einem Gemeindebrief formuliert, da sei es besonders wichtig, ein Votum abzugeben. Um so die keineswegs „üppigen demokratischen Möglichkeiten in der Kirche zu nutzen“.

Sorgen vor dem Hintergrund des Wandels

Ob sie Hunds Argument gelesen haben oder ob sie einfach aufgrund der gegenwärtigen Situation der Kirche und ihrer Gemeinden kandidieren, blieb ungewiss. Wichtiger scheint, was viele der der Kandidaten im Altarraum von St. Nikolaus erklärten: Sie möchten „für ihre Gemeinde tätig sein“ – gleich ob in Hepbach oder Bermatingen. Sie möchten ihre bereits begonnene „Arbeit im Team gerne fortsetzen“. Sie möchten aber auch mitgestalten – gerade im Hinblick auf jene Veränderungen, die sich mit der „Kirchenentwicklung 2030“ abzeichnen. Vor dem Hintergrund des tiefgreifender gesellschaftlichen Wandels sollen Seelsorge, Glaubensvermittlung, sogar die Verwaltung auf den Prüfstand kommen. Was bei vielen katholischen Christen Ängste und Befürchtungen geweckt hat.

Gottesdienstbesucher beten für Beistand

Befürchtungen und Ängste, die überflüssig wären, sollte sich erfüllen, worum die Gottesdienstbesucher am Sonntag gebetet haben: für den Beistand „für alle, die sich in der Kirche einbringen“, insbesondere für all jene, „die für die Pfarrgemeinderatswahlen in drei Wochen kandidieren“.