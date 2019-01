von sk

Markdorf – Nahezu frontal ist laut Polizei am Montag gegen 11.45 Uhr ein Wohnmobil kurz vor dem Ortsbeginn von Leimbach gegen einen Baum geprallt. Der 80-jährige Fahrer befuhr hinter einem Sattelzug in einer Fahrzeugkolonne die B 33 in Richtung Ravensburg, geriet dabei aus noch unklarer Ursache immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn und auf den seitlichen Grünstreifen, wo das Fahrzeug schließlich gegen den massiven Baum stieß.

Zwei Insassen schwer verletzt

Der Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin, die sich während des Aufpralls im hinteren Fahrzeugteil befunden haben dürfte, wurden jeweils schwer verletzt und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus eingeliefert werden. Am Wohnmobil dürfte Totalschaden in Höhe von rund 25 000 Euro entstanden sein.

Bundesstraße zeitweilig komplett gesperrt

Der Verkehr musste an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet und die Bundesstraße zur Bergung des Fahrzeugs zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen gekommen ist. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren von Markdorf und Riedheim im Einsatz. Die Unfallstelle abzusichern, die Gasflaschen im Wohnmobil auf ein mögliches Leck hin zu überprüfen und den Brandschutz sicherzustellen, seien die Aufgaben der Einsatzkräfte vor Ort gewesen, heißt es seitens der Feuerwehr.

Unfall an fast der selben Stelle vor zehn Tagen

Bereits am Freitag vorvergangener Woche war ein ukrainischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug an nahezu der selben Stelle von der Fahrbahn abgekommen und ebenfalls gegen einen Baum geprallt. Auch bei diesem Unfall war die Ursache nicht offensichtlich, vermutlich war der Lkw-Fahrer abgelenkt oder für einen Moment unaufmerksam. Bei dem Lkw-Unfall in Leimbach, der sich auch in der Mittagszeit ereignet hatte, war es zu einem kilometerlangen, mehr als eineinhalbstündigem Stau auf der B 33 gekommen, weil die Feuerwehr erst noch den Baum von der Straße entfernen und die Unfallstelle räumen sowie ausgetretene Flüssigkeiten abbinden musste.