von Kerstin Oettle

„Also lautet ein Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC“: Durch diese weise Schule mussten unter Lehrer Lämpel nicht nur Max und Moritz in den Büchern von Wilhelm Busch, sondern viele hundert Schüler, die in diesem Jahr ihr Abitur erfolgreich abschlossen.

Auch in Markdorf ging für die Abiturienten am Bildungszentrum die Schulzeit zu Ende. Alle Prüfungen sind geschrieben, die Zeugnisse verteilt, die Abschlussveranstaltungen gefeiert. Zwölf oder 13 Jahre Schule, in denen nicht nur unendlich viele Heftseiten gefüllt und sich jede Menge Wissen angeeignet, sondern auch zwischenmenschliche Erfahrungen gesammelt wurden. Was machen die Schulabgänger mit all diesem Input? Gibt es erstmal ein großes Loch bei so viel freier Zeit?

Sophie Gramm ist happy mit ihrem Abitur und wird im September bei der Firma Knoblauch in Markdorf eine Ausbildung anfangen. | Bild: privat

Erstmal das Leben genießen

„Ganz im Gegenteil, denn keine Schule heißt ja nicht, keine Freunde mehr“, erzählt Sophie Gramm. Jetzt gebe es wieder Treffen, die nicht mehr nur dem Lernen geschuldet seien. Jetzt werden das Leben und der Sommer in vollen Zügen genossen, sagt die 19-Jährige. Rückblickend, fügt die Abiturientin hinzu, empfand sie dank eigener guter Vorbereitung das Lernen und die Prüfungen in der Abiphase als gar nicht so stressig. Gab es doch mal einen schwierigen Moment, habe sie sich selbst beruhigt: „Komm wieder runter, es ist ‚nur‘ ein Abschluss von vielen, die du noch in deinem Leben absolvieren wirst.“

Der Segler Oliver Munz wird nach seinem Abitur am Bildungszentrum nach Hamburg zum Studieren gehen. | Bild: privat

Neuer Lebensabschnitt ganz im Norden

Auch Abiturient Oliver Munz hat das erste Schulhalbjahr der zwölften Klasse zum Zusammenschreiben seiner Unterlagen genutzt und konnte damit die reine Lernphase in den Osterferien ganz entspannt angehen. Er hätte sich allerdings mehr Lehrerpräsenz gewünscht. Doch wie sieht nun die Zeit nach all dem Lernen, Prüfungen, Abizeitung verfassen, T-Shirts drucken, den Abi-Ball vorbereiten und hinter sich bringen, konkret aus? Mit dem Abi in der Tasche freut sich Oliver Munz auf den Auszug von zu Hause und wird seinen neuen Lebensabschnitt ganz im Norden beginnen. „Ich bin begeisterter Segler und musste während der Lernphase auf viele Regatten verzichten“, erzählt der 18-Jährige. „Aber das kann ich nun nachholen und habe mit Hamburg wieder eine Stadt zum Segeln gefunden“, freut er sich. Das von vielen Abiturienten genutzte Reisejahr möchte sich Segler Oliver aufbehalten für ein Auslandssemester und ist jetzt schon gespannt, wo es hinverschlagen wird.

Internet-Angebote versprechen Orientierung

Im Internet gibt es unzählige Seiten, die Abiturienten Orientierung versprechen. Dabei wird grob unterschieden zwischen den Zielstrebigen, die schon wissen, was sie studieren wollen, den Unentschlossenen, die noch in der Orientierungsphase sind, den Weltentdeckern, die erst einmal auf Reisen gehen und den Sozialen, die anhand von Projekten ein soziales Jahr absolvieren. Für jeden Part werden die unterschiedlichsten Adressen und Anlaufstellen genannt.

Sophie Gramm verbrachte bereits ihr zehntes Schuljahr in Südafrika und braucht keine Auslandserfahrung mehr. „Ich werde im September bei der Firma Knoblauch in Markdorf eine Ausbildung anfangen und werde auch schon in den Ferien dort jobben, um mir so einen optimalen Einstieg in die Firma zu ebnen“, erzählt die 19-Jährige voller Vorfreude.

Mit dem Abitur in der Tasche wird Philip Scherer nach Karlsruhe gehen und endlich sein Lieblingsfach Mathe/Informatik studieren. | Bild: privat

Endlich nur noch Mathe!

Auch Philip Scherer kann es kaum erwarten, seine Zelte in Karlsruhe aufzuschlagen, um endlich das zu tun, was der Markdorfer am liebsten macht: „Nur noch Mathe und Informatik wird mich in meinem Studium die nächsten Jahre beschäftigen“, erzählt der 17-Jährige. „Ich bin froh, dass ich schon lange weiß, was ich will und keine Orientierungsphase mehr brauche.“ Mit seiner Klasse war er noch in den Bergen auf Abschlussfahrt, danach heißt es Abschied nehmen und in der neuen Stadt eine Wohnung suchen.

In ein paar Jahren werden die Abiturienten von 2019 wissen, was ihnen Spaß macht, was aus den Schulfreundschaften geworden ist, wie nachhaltig ein Jahr des Reisens war oder welche persönliche Reife ein soziales oder ökologisches Jahr im Anschluss an die Schule gebracht hat. Für Eltern heißt es sich zu erinnern, wie sie selbst dem elterlichen Haus den Rücken kehrten, um nun ihre eigenen meist volljährigen Kinder ziehen zu lassen aber dabei noch unterstützend zur Seite zu stehen.

