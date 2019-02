"Kann es sein, dass montags in Markdorf keine Briefe mehr zugestellt werden?" Mit dieser Frage löste Dieter Zwick auf der Facebook-Seite "Du weißt, dass du aus Markdorf bist, wenn..." eine muntere Diskussion los. "Mir ist einfach aufgefallen, dass montags nie Post in meinem Briefkasten war", sagt Dieter Zwick auf SÜDKURIER-Nachfrage und würde gerne den Grund dafür wissen.

Markdorfer teilen den Eindruck

Viele Markdorfer teilen den Eindruck ("Wir bekommen montags schon lange keine Post mehr") und auch in Bermatingen und Deggenhausertal machen die User ähnliche Erfahrungen. Während sich der eine Teil ärgert ("Die werfen die Post oft ein, wann und wo sie wollen. Es ist egal, ob der Brief am selben Tag verteilt werden müsste, oder ob die Adresse stimmt"), können andere der Situation durchweg etwas Positives abgewinnen ("Ist doch auch mal schön, einmal die Woche keine (un)bezahlten Rechnungen zu bekommen"). Über die vielen Kommentare und Rückmeldungen war Dieter Zwick verwundert, er hätte mit so einer Resonanz nicht gerechnet. Das zeige allerdings, dass sich noch mehr Markdorfer über die Zustellung wundern.

Überfüllte Briefkästen sind eine Seltenheit geworden. Vor allem montags bleibt der Briefkasten meist leer. Bild: dpa | Bild: Kai Remmers

Der SÜDKURIER hat bei der Pressestelle Süd der Deutsche Post DHL Group in München nachgefragt. "Grundsätzlich gilt, dass wir – abgesehen von Kunden, denen wir täglich eine Tageszeitung bringen – nicht an jedem Werktag Sendungen für jeden Haushalt haben", antwortet Carolin Oelsner.

Montag ein "verkehrsmengenschwacher" Tag

Umso mehr gelte dies "insbesondere an verkehrsmengenschwachen Tagen wie den Montagen, an denen wir mittlerweile weniger als fünf Prozent der Wochenverkehrsmenge vorliegen haben". Montags werde laut Pressestelle in aller Regel nur die Post zugestellt, die am Samstag oder am Sonntag versandt wurde. Da an diesen Tagen wenige Unternehmen und Behörden arbeiten, wird auch nur sehr wenig Post eingeliefert.

Das führe dazu, dass etliche Briefzusteller montags frei haben, weil ein Kollege oder eine Kollegin an dem Tag zwei Bezirke bedient. Post, die freitags eingeliefert wird, werde bereits am Samstag zugestellt. Hinzu kommt, dass seit 2011 an Montagen keine Info- und Werbepost zugestellt wird. Der Versender zahlt hierfür weniger Porto. Im Gegenzug hat die Post vier Tage Zeit für die Auslieferung. Wer aber den SÜDKURIER per Post oder die Zeitschrift "Kicker" erhalte, werde laut Pressestelle bestätigen können, dass die Zusteller auch montags unterwegs seien.