Das Motto der Ausstellung lautet in diesem Herbst „Wilde Zeiten“. „Auf dieses Thema haben wir uns im vergangenen Februar rasch einigen können“, erklärt Erika Streif, Sprecherin und Motor der Markdorfer Malerinnen und Maler. „Wilde Zeiten“ war eines von drei Themen, die zur Auswahl standen.

Gewissermaßen aus dem Farbkästchen plaudernd, verrät Erika Streif, dass die anfängliche Begeisterung fürs Ausstellungsmotto recht bald Dämpfer bekommen habe. Ganz so einfach wie gedacht, sei es dann doch nicht gewesen, etwas Aussagekräftiges, etwas zur zeitweisen Wildheit Passendes auf die Leinwand zu bannen. „Da hat ja jeder die Wahl der Qual“, schildert Streif die künstlerische Bredouille. „Mal ich ein Motiv aus der Wildnis, irgendwas Wildes – Landschaft, Urwald, wilde Tiere – oder male ich einfach nur wild.“

Wilde Zeiten Die Ausstellung ist bis zum 15. Dezember zu sehen. Am Sonntag sind die Künstler anwesend. Geöffnet ist ausnahmsweise auch am Montag, 11. 11., 11 bis 17 Uhr.

Ihre Sache war das wilde Malen indessen nicht. Erika Streif zeigt wieder die für sie typischen Aquarelle mit delikaten Farbnuancen. Sie beschränkte sich auf wilde Motive. Am Motiv arbeitete auch Axel Schwerda. Er stellt, fotorealistisch gemalt, eine eingeworfene Glasscheibe, aus. Noch wilder geht es auf einer Arbeit von Hendrik Tuttlies zu. Da ragt das Bischofsschloss aus einem Haufen anstürmender Waffenträger. Woanders begegnen aber auch wilde Tiere, sogar wildes Wetter am See. Und einige Bilder sind sogar „wild“ gemalt. Expressiv, gestisch, mit farbsattem Pinsel.

Beim ersten Rundgang durch die Ausstellungsräume zeigt sich eine erstaunliche Vielfalt. Am Ende ist den elf Künstlern doch noch viel eingefallen zum Thema „Wilde Zeiten“. In der Künstlergruppe selber gehe es nie wild, nie rau zu, versichert Erika Streif. Was sich herumgesprochen haben muss. Es stehen schon einige neue Künstler auf der Warteliste, um künftig ihre Kreativität einzubringen.