von Kerstin Oettle

Markdorf/Bratislava – Sturm am Bodensee, Bahnhof in Markdorf. Lediglich ein Zugwaggon und nur die Hälfte der Schüler konnte in den Zug einsteigen, während die anderen Schüler von den Eltern mit Autos nach Friedrichshafen gefahren wurden, um noch den Anschlusszug zu bekommen. Mit dieser Aufregung startete der Schüleraustausch des Schulverbundes des Bildungszentrums Markdorf (BZM) nach Bratislava.

Nathan Cebulla (15) fand "die extreme Offenheit der Slowaken" beeindruckend. "Ansonsten war mir die osteuropäische Kultur, durch meine eigenen polnischen Wurzeln, gar nicht so fremd. In den Ferien geht es für mich bestimmt wieder zu Ondrej nach Bratislava." | Bild: Kerstin Oettle

"Aber irgendwie klappte doch alles und wir kamen mit nur einer Stunde Verspätung in Bratislava an", berichtet Biologielehrerin Rita Bosch, eine der Begleiterinnen von 15 Neuntklässlern, die in die slowakische Hauptstadt reisten. Im Juni waren Schüler aus Bratislava eine Woche zu Besuch in Markdorf. Initiiert wurde dieser Austausch vom ehemaligen Realschullehrer Wolfgang Switlick, der im Rahmen eines Projektes des Kultusministeriums Baden-Württemberg "Gemeinsames Programm des Bundes und der Länder zur Förderung der deutschen Sprache in den Staaten des östlichen Europas" an die Grundschule Ivana Bukovana 3 nach Bratislava kam.

Sanja Schlude (15) wurde in ihrer Vorfreude auf Bratislava nicht enttäuscht. "Unsere Austauschschüler, die Ausflüge an wunderschöne Orte und die Gastfreundschaft machten dieses Projekt für mich perfekt." | Bild: Kerstin Oetlle

Keine großen Unterschiede zum Leben in Deutschland

Es war ein herzliches Wiedersehen auf dem Bahnsteig der slowakischen Hauptstadt. Die Markdorfer lernten in ihren Gastfamilien das osteuropäische Leben kennen. "Es ist nicht so viel anders im Vergleich zu uns. Hier esse ich Toast oder Müsli zum Frühstück, das gab es dort auch", erzählt Nathan Cebulla. "Den einzig auffälligen Unterschied bekam ich beim Duschen zu spüren, denn da musste ich immer einen mir zugeteilten kratzigen Schwamm benutzen, komische Sache", berichtet der 15-Jährige amüsiert.

Rita Bosch (56), Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Biologie am BZM: "Mich beeindruckte nicht nur die wunderschöne Stadt sondern auch die slowakischen Gasteltern, die Geschenke für deutsche Eltern mitgaben und ihre Ferien für das nächste Jahr nach Deutschland planen." | Bild: Kerstin Oettle

Bei Schüleraustauschen liegt im Normalfall der Fokus auf der fremden Sprache und der Übung, die die Schüler durch das Sprechen vor Ort erhalten. Das war in dieser Woche anders. Bratislava liegt nahe an der Grenze zu Österreich und die dortigen Schüler lernen d schon teilweise im Kindergarten Deutsch. So gab es kaum Sprachbarrieren unter den Schülern und auch nicht in der Kommunikation mit den Gasteltern.

Anika Kruft (33), Lehrerin für Mathe, Chemie und Sport am BZM, findet solch einen Austausch als "eine Bereicherung für alle Schüler zur Erweiterung ihrer Sozialkompetenz und für uns Lehrer, um die Schüler einmal in einer anderen Interaktion zu erleben". | Bild: Kerstin Oettle

Besuch der Produktionsstätte des VW-Werks

Die Woche war vollgepackt mit Ausflügen, wie beispielsweise dem Besuch der Produktionsstätte des VW-Werks, größter Arbeitgeber der Stadt. Anika Kruft, Mathe- und Chemielehrerin, begleitete den Schüleraustausch und ist noch immer begeistert von der auffallenden Herzlichkeit, die ihr überall in Bratislava begegnet sei. "Da unsere Schüler sich nicht so sehr auf die Sprache konzentrieren mussten, konnten die Sozialkompetenzen mehr in den Fokus rücken", erzählt die 33-Jährige lächelnd. Auf die Frage, was typisch slowakisch sei, fiel Rita Bosch sofort die herzliche Gastfreundschaft ein, aber auch Alkohol und sehr fleischlastiges Essen. "Ein Lokal zu finden, in dem man nur mal einen großen Salatteller bekommt, schien fast unmöglich", pflichtete Anika Kruft ihrer Kollegin bei.

Programm für Lehrer Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg entsendet Lehrer im Rahmen eines Programms aus dem Landesschuldienst zur Förderung der deutschen Sprache in verschiedene Staaten des östlichen Europas wie Bulgarien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakai sowie Ungarn. Besonders gefragt sind Einfühlungs-, Anpassungs- und Durchhaltevermögen sowie die Bereitschaft zu großem Engagement und Flexibilität. Der Einsatz erfolgt in der Regel an einheimischen, lokalen Schulen mit einem speziellen Deutschprofil. (kol)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein