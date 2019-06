Den Schirm haben die Brüder Grimm nicht erwähnt in ihrem Märchen. Trotzdem spannen Hänsel und Gretel einen auf – zumindest die Brunnenfiguren an der Einmündung Bahnhof-/Ravensburgerstraße. Und sie brauchen ihn – als Sonnenschutz und weil Savelyi Makarov regelmäßig vorbeikommt, um die Pflanzen in der schattigen Miniparkanlage zu gießen.

Friedrichshafen Heiß, heißer, am heißesten: Wie Häfler und Touristen mit der Hitze umgehen Das könnte Sie auch interessieren

Makarov ist Mitarbeiter der Stadtgärtnerei. Bei den derzeitigen Temperaturen sind er und seine Kollegen häufiger unterwegs, um die Blumen, Büsche, Bäume in der Stadt mit Wasser zu versorgen.

Vito Mancino, Dominik Lang und Andreas Krug stellen nach dem Stadtfest wieder die Blumenkästen auf die Kirchmauer. | Bild: Jörg Büsche

„Rund 8000 Liter jeweils, vielleicht auch etwas mehr“, schätzt Monika Beder, die Leiterin der Stadtgärtnerei, lassen ihre Mitarbeiter derzeit an drei Tagen in der Woche aufs Markdorfer Grün regnen. Sie gießen ganze Beete in den städtischen Parkanlagen, bei Schulen und Kindergärten. Besonders viel Wasser benötigen die neu gepflanzten Bäume, von denen es etliche gebe. „Wie wichtig Schatten bei diesen Temperaturen ist, ist ja inzwischen überall angekommen“, erklärt sie.

Stadtgärtnerei-Mitarbeiterin Kesiha Preuss im kürzlich abgesenkten Blumenbeet vor der Mittleren Kaplanei. | Bild: Jörg Büsche

Vorbei die Zeiten, da das Grün allenfalls eine nebengeordnete Rolle gespielt hat, als hübsches Dekor neben den Verkehrsachsen. Geachtet werde übrigens auch auf die Robustheit der Bäume. So seien Eichen resistenter gegen Hitze, aber auch gegen Straßensalz, als etwa Ahorn. Die Markdorfer Stadtbäume werden jährlich mehr. Durch Neuanpflanzungen, aber auch durch natürliches Wachstum. Mehr werde deshalb auch das Herbstlaub – „jedes Jahr etwa ein Drittel“, schätzt Beder.

Wenn üppig wucherndes Grün zur Herausforderung wird: die Einfahrt zur Tiefgarage beim Bischofsschloss. | Bild: Jörg Büsche

Der Sommer 2018 mit seiner extremen Trockenheit steckt auch den Markdorfer Bäumen noch im Geäst. „Wir haben etliche Schäden“, berichtet Monika Beder. Totholz begegne einem in der Stadtgrabenstraße. Augenfällig seien indes auch an anderen Stellen frühzeitig welkende Blätter.

Bodenseekreis Lernen unter erschwerten Bedingungen: Nicht alle Schulen im Bodenseekreis lassen Schüler früher gehen Das könnte Sie auch interessieren

„Darum werden wir uns im August intensiver kümmern“, so die Stadtgärtnerin. Dann sei der Schaden besser zu überblicken, das Zurückschneiden sinnvoller. „Eine große Hilfe wäre, wenn Leute mit Bäumen vor ihrem Haus öfter mal zwei Kannen Wasser hinleeren.“ Ab und zu 20 Liter würden schon viel bewirken, seien nicht der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

Monika Beder begießt Betunien im Gewächshaus der Stadtgärtnerei. | Bild: Jörg Büsche

Der stark gestiegene Wasserbedarf der Pflanzen komme der Stadtgärtnerei ungelegen. „Zur Zeit ist die Natur nämlich überaus aktiv“, so Monika Beder. Alles treibe und blühe, sodass man kaum noch nachkomme mit mähen und schneiden. Am Sportplatz komme der Rasen derzeit drei Mal in der Woche unters Messer.

Vito Mancino, Andreas Krug und Dominik Lang haben viel zu schneiden, damit die Markdorfer Hecken in Form bleiben. | Bild: Jörg Büsche

Gleiches gelte für den Bolzplatz. Geschnitten werden müssen auch die Hecken. Etwa 500 Meter haben ihre Mitarbeiter kurz zu halten – damit keine Zweige in Rad- oder Fußwege hineinragen. Wobei sie stets ein Auge darauf haben, dass die Vogelbrut beendet ist. Zur Mahd stehen nun auch die Blumenwiesen an. Der Schnitt erfolgt, wenn die erste Blüte vorbei ist, damit die Blumen in ein paar Wochen erneut aufblühen.

Blühende Pracht im Gewächshaus der Stadtgärtnerei. | Bild: Jörg Büsche

„Wir fangen morgens immer schon um sechs an“, erklärt die Stadtgärtnerin. Je länger sich die Arbeit in die Mittagshitze hinein streckt, desto stärker zehre das an den Kräften. Und die seien gefordert derzeit: Zum Beispiel beim Unkrautjäten in den Anlagen der Gemeinde. Oder wenn es heißt, die Beete fürs Stadtfest mit Absperrungen zu sichern.

Sogar hier vorm Rathaus greifen Langfinger zu und nehmen Blumen mit, was Stadtgärtnerin Monika Beder überaus ärgerlich findet. | Bild: Jörg Büsche

„Nein, Vandalismus bereitet mir keine größeren Sorgen“, erklärt Monika Beder. Den einen oder anderen Schaden gebe es natürlich immer. Viel ärgerlicher findet es die Stadtgärtnerin, dass aus den öffentlichen Beeten und Blumenkübeln der Stadt ganze Pflanzen gestohlen würden. „Einfach so herausgezogen und mitgenommen – im Vorbeigehen“, sagt Monika Beder kopfschüttelnd. Zurück bleibe eine hässliche Lücke, die in der Regel nicht wieder aufzufüllen ist.