Wie gut hat es doch die Feuerwehr! Patrick Krebs, Kommandant der Abteilung Stadt, sprach bei der Hauptversammlung der Markdorfer Wehrleute an, was ihn mit Stolz erfüllt hat im vergangenen Jahr. Das war das Jahr, in dem ganz Markdorf über die Zukunft seines Bischofsschlosses stritt. Und das überall diskutierte Für und Wider des Verwaltungsumzugs ins städtische Wahrzeichen, das spiegelte sich auch in den geteilten Positionen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Abteilungskommandant Krebs klang auch so, als sei die Kontroverse unter den Feuerwehrfrauen und -männern keineswegs weniger heftig geführt worden als woanders. Doch am Ende – und das begründete seinen Stolz – war allen Beteiligten klar, dass sie, die Wehrleute, zusammenhalten müssen, aufeinander angewiesen sind bei ihren wichtigen und oftmals gefährlichen Einsätzen.

Solchen Zusammenhalt mag vermissen, wer derzeit die Nachrichten aus dem Gemeinderat liest. Denn dort wird mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids und der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, gehadert.

Nagy: Keine „Wutbürger“

Scheinbar trifft zu, was Tibor Nagy von der derzeitigen Situation hält: „Der Frust sitzt tief“, so der Eindruck des evangelischen Pfarrers. Der Pfarrer sieht jene frustriert, die viel Zeit und Energie darauf verwandt haben, ein Konzept für die Nutzung des Markdorfer Bischofsschlosses als neuen Sitz der Verwaltung zu entwickeln – und dies den Bürgern dann zu begründen.

Und der Geistliche hält es für wichtig, dass die so entstandene Enttäuschung auch zugelassen wird. Er hielte es für fatal, wenn die Gegenseite, diejenigen, die den Umzug abgelehnt haben, als „Wutbürger“ abgetan würden.

"Was jetzt zählt, ist der Wille, die Stadt weiter zu gestalten, und zwar gemeinsam – trotz aller konträren Positionen. Dass es die gegeben hat, ist übrigens gar nicht schlimm." – Tibor Nagy, evangelischer Pfarrer in Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Hund: Trennendes überwinden

Was ungefähr dem entspricht, was Konfliktforscher als die „Phase des Gegeneinanderstehens“ bezeichnen, in der sich die Konfliktparteien vor allem auf jene Aspekte konzentrieren, an denen sich die Differenzen erkennen lassen. Ihr Augenmerk liegt auf dem Trennenden, nicht auf dem Verbindenden.

Das Gegenüber, der Gegner, wird mit negativem Vorzeichen wahrgenommen, sein Handeln als übelwollend betrachtet. Er wird zum Ärgernis. In dieser Phase sieht auch Tibor Nagys katholischer Kollege, Pfarrer Ulrich Hund, einen Teil der Bischofsschloss-Parteien nach wie vor verhaftet.

Überhaupt vermutet er, „dass in Anbetracht der Heftigkeit, mit der die Debatte bisweilen geführt wurde, eine gehörige Portion psychologischer Motive mit im Spiel waren“. Wobei der Geistliche betont: „Beide Parteien werden nach bestem Wissen gehandelt haben.“ Ein Befund, der die Situation erst dann entspannen kann, wenn nicht nur die eigene positive Absicht gesehen, sondern auch die des Gegenübers anerkannt wird.

"Ich halte es für wichtig, dass die Markdorfer Bürgerschaft wieder geschlossen zu ihrem politischen Grundvertrauen zurückfindet. Der Gewissheit, dass kommunalpolitische Probleme sinnvoll angegangen und gelöst werden – von den dafür zuständigen Gremien." – Ulrich Hund, katholischer Pfarrer in Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Sich der Vorbehalte bewusst werden

Hier rät die Forschung zum Konfliktmanagement. Beide Seiten sollen Verständnis für die jeweils andere entwickeln, sodass ihre eigenen Positionen anschließend ebenfalls nachvollzogen werden können. Dies ist die Vorstufe für eine Lösung, die auf erkannten Gemeinsamkeiten fußt.

Voraussetzung dafür ist indes, dass beide Seiten ihr Anliegen vollumfänglich offenlegen und darüber hinaus ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisieren. Voraussetzung dafür wiederum: Die Konfliktparteien müssen sich ihrer unterschwelligen Vorbehalte bewusst werden. Emotional Belastendes, aber auch die beim Konfliktgegner nicht anerkannten Sachargumente müssen angegangen werden. Ein Prozess, der nicht selten von Dritten, von Mediatoren begleitet werden muss.

Wulfert: Mediator wäre gut

Ulrich Wulfert, Markdorfer Rechtsanwalt im Ruhestand, vergleicht die gegenwärtige Situation mit dem Gordischen Knoten. „Irgendjemand muss die Sache jetzt durchhauen“, findet er. Beispiele für derartige Konfliktlösungen gebe es. „Ich denke da etwa an Heiner Geißler, der als erfahrener Politiker und als anerkannte Autorität zwischen Konfliktparteien bei Stuttgart 21 vermittelt hat.“

Und Wulfert ist sich sicher, dass sich auch im Falle des Bischofsschlosses eine geeignete Persönlichkeit – mit viel kommunalpolitischer Erfahrung – finden ließe. Unbedingt müssten die Bürger die Chance haben, sich einzubringen. Wobei sie durchaus „abgeholt“ werden sollten, meint Wulfert.

Er habe den Eindruck gehabt, dass trotz aller Sitzungen, Bekanntmachungen und Bürgerversammlungen der tatsächliche Kenntnisstand der Bürger gar nicht so groß gewesen sei.

"Unbedingt sollten die Bürger jetzt die Chance haben, sich einzubringen bei der Planung des Gesamtkonzepts – zum Rathausareal, aber auch zum Bischofsschloss." – Ulrich Wulfert, Rechtsanwalt im Ruhestand. | Bild: Jörg Büsche

Riederle: Ein Runder Tisch

Aber wie werden Bürger abgeholt? Eine Frage, auf die Architekt Erwin Riederle schon vor einigen Jahren geantwortet hat. Im Mai 2008 hatte der damals noch bestehende Themenkreis Architektur, hervorgegangen aus der Markdorfer Architekten-Initiative, das „Themenkreis Architektur Forum 2050“ ins Leben gerufen.

Das Ziel war, die Markdorfer Bürger dazu einzuladen, eigene Ideen zur Gestaltung ihrer Stadt zu entwickeln. „Unser Forum sollte eine Plattform bilden“, so erinnert sich Riederle, Initiator des Themenkreises, „damit sich Stadtverwaltung, Planer, Bürger und Entscheidungsträger begegnen, um ein gemeinsames Leitbild, eine gemeinsame Vision zu entwickeln.“

Zu den seinerzeit beteiligten Architekten gehörten außer Erwin Riederle noch Knut Hütz, Willi Beck und Karl Braunger.

"Entscheidend scheint aus meiner Sicht, dass jetzt alle Beteiligten, Bürger, Planer und Ausführenden ihr Bauvorhaben im Bereich Rathausareal gemeinsam erörtern können." – Erwin Riederle, Freier Architekt und Innenarchitekt | Bild: Jörg Büsche

„Charette-Verfahren“

Wie kann es gelingen, möglichst viele Markdorfer für die zukünftige Gestalt ihrer Stadt zu interessieren, sie zur Mitarbeit zu bewegen? Und vor allem: Wie kann diese Bürgerbeteiligung aussehen? Das waren die Fragen, über die sich der Themenkreis Gedanken machte. Favorisiert wurde schließlich eine Methode, die als „Charette-Verfahren“ bekannt ist.

Und die andernorts schon zu guten Ergebnissen geführt habe, erklärt Architekt Riederle. „Charette“ bedeutet auf Französisch soviel wie „Karren“. Zum einen kommen die Beteiligten an einem Runden Tisch zusammen, bringen ihr spezielles Wissen ein – gegebenenfalls in gesonderten Arbeitsgruppen.

Zum anderen arbeiten parallel dazu Planer in einem Entwurfsworkshop an der konkreten Ausgestaltung dessen, was am Runden Tisch an Zielen entwickelt wird. Dabei gelte es, die beiden Bereiche durch einen Moderator zu koordinieren, erläutert Erwin Riederle.

Und irgendwie erinnert dieses Konzept, gemeinsam in einem Boot zu sitzen oder an einem Strang zu ziehen, am Ende doch an die oben beschriebene Situation der Markdorfer Feuerwehrleute. Es ist vielleicht nur noch nicht jedem bewusst.