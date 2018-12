von Gabriele Münzer

Mit dem ersten Adventssonntag beginnt offiziell die Zeit, in der man sich auf Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu Christi, vorbereitet. Viele Menschen verbinden mit dem Advent eine besondere Stimmung, eine Zeit der Besinnlichkeit, der Stille und der Bräuche. Die oft als schönste Zeit des Jahres beschriebenen Adventswochen können jedoch auch Stress und Hektik mit sich bringen.

Thomas Hiller freut sich, dass sich Torsten Schillinger, Richard Schillinger und Doris Ainser aus Salem beim Einkaufsbummel mit einem Glühwein an seinem Stand aufwärmen. | Bild: Gabriele Münzer

Wie ist es um die vorweihnachtliche Stimmung unter Passanten und Einzelhändlern in Markdorf bestellt? Wann und wie kommen die Markdorfer in Adventsstimmung? In der Buchhandlung Wälischmiller bei Kristina Deike herrscht die Tage vor Weihnachten reger Andrang, denn viele sind noch auf der Suche nach dem passenden Buchgeschenk. Es bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen. "Vorweihnachtliche Gefühle stellen sich bei mir an den Adventssonntagen ein, wenn ich zu Hause dann zur Ruhe komme", sagt Deike. Die richtige Weihnachtsstimmung kehre bei ihr aber erst an den Feiertagen ein.

Selbst gebastelter Adventskranz

Für Heidi Ziegler wiederum beginnt die Vorfreude auf Weihnachten schon damit, dass sie noch vor dem ersten Adventswochenende hinaus geht in die Natur, um dort Material für ihren selbst gebastelten Adventskranz zu sammeln. Sie ist in der Vorweihnachtszeit sehr aktiv. "Ich lese im Kindergarten und in der Grundschule Weihnachtsgeschichten vor und engagiere mich auch bei Lesungen in der Kirche. Dabei komme ich gut in Adventsstimmung", sagt Ziegler.

Bei Kristina Deike stellt sich die Weihnachtsstimmung so richtig erst an den Feiertagen ein. | Bild: Gabriele Münzer

Zur besinnlichen Einstimmung, um innerlich zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken, empfiehlt Lisa Bitzenhofer vom Bekleidungshaus Kappeler die Rorate-Gottesdienste, die jeweils an den Adventsfreitagen um 6 Uhr früh in der Kirche St. Nikolaus bei Kerzenschein stattfinden. Man könne sich beim Gottesdienst dort im natürlichen Licht der Kerze wunderbar auf die Adventszeit besinnen.

Die ersten Weihnachtsmärkte und die Suche nach passenden Geschenken für Freunde und Familie lösen bei Natalie Stauber (22) die vorweihnachtliche Stimmung aus. So richtig stellt die sich dann aber am Nikolaustag ein. Wie früher, als sie noch klein war, kommt an diesem Tag die Familie auch heute noch zusammen. Gemeinsam mit Steven Jensch (25) muss sie noch letzte Weihnachtseinkäufe tätigen, bis sie das Fest dann ganz entspannt genießen kann.

Inge Schuler steht trotz des Weihnachtstrubels gut gelaunt an der Kasse. Doreen Grunewald aus Friedrichshafen besorgt noch Wichtelgeschenke für die Kinder. | Bild: Gabriele Münzer

Deko und Geschenke

Doreen Grunewald (41) kommt aus Friedrichshafen nach Markdorf zum Einkaufen. Bei ihr fängt die Adventsstimmung früh an, genauer Mitte Oktober, nach ihrem Geburtstag. Dieser läute bei ihr jedes Jahr die gemütliche Zeit vor Weihnachten ein, erklärt sie. "Es macht mir Spaß, mir Gedanken zur Weihnachtsdekoration und den Geschenken zu machen. Ich mag die Adventszeit gerne, weil die Menschen dann meistens gut gelaunt sind", meint Grunewald. Als stressig empfinde sie die Vorweihnachtszeit daher nicht.

Mit dem Plätzchenbacken kehrte Ende November bereits ein bisschen Adventsstimmung bei Nina Jeschke aus Bermatingen ein. Sie verschenkt ihre Plätzchen gerne und macht sich auch sonst schon frühzeitig Gedanken zu den Weihnachtsgeschenken. So richtig in Weihnachtsstimmung kommt sie allerdings erst, wenn die Familie an den Feiertagen zusammenkommt.

Heidi Ziegler liest Kindern Weihnachtsgeschichten vor. So kommt sie wunderbar in vorweihnachtliche Stimmung. | Bild: Gabriele Münzer

Für Günter Großmann (86) und seine Partnerin Helga Schulz (84) aus Markdorf tragen vor allem auch die Weihnachtsdekoration in den Geschäften und die vielen Lichter in den Straßen zur besinnlichen Adventsstimmung bei. Der Senior freut sich aber auch noch aus einem anderen Grund jedes Jahr auf Weihnachten: "Ich habe eine große Familie mit Kindern, Enkelkindern und auch Urenkeln. An Weihnachten versuchen wir alle zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern", erzählt der Rentner.

Der Duft von Weihnachtsgebäck

Die Adventszeit hat auch für Annette Herrmann, Kundenberaterin in der Modeboutique "Fashion by E", eine wichtige Bedeutung. Die Vorfreude auf ruhige Feiertage und die Familienzeit sind bei ihr schon lange da. Sie liebt den Duft von Weihnachtsgebäck, die Lichter in den Straßen und freut sich natürlich, den Christbaum auszusuchen und schön zu schmücken. Auch bei ihren Kundinnen verspürt sie eine besondere Stimmung in dieser Zeit.

Ein paar Häuser weiter in der Hauptstraße erzählt Moni Mayer vom Geschäft "Wir", dass sich die Vorfreude auf Weihnachten bei ihr in diesem Jahr verspätet eingestellt hat, da sie bis Anfang Dezember noch zu sehr mit dem Umbau im Laden beschäftigt war. Mittlerweile hat sich das gewandelt. Auch sie ist nun durch die schön beleuchtete Stadt, die brennenden Kerzenlichter und die winterliche Kälte weihnachtlich gestimmt.