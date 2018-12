Am Sonntag entscheiden die Markdorfer, ob die städtische Verwaltung in das Bischofsschloss umzieht, das dafür umgebaut und saniert werden soll. Zu diesem Bürgerentscheid kam es, weil sich eine Initiative gründete. Mit ihrem Motto "Kein Rathaus im Bischofsschloss" bewog sie rund 1800 wahlberechtigte Markdorfer, für das von den Umzugsgegnern geforderte Bürgerbegehren zu unterschreiben.

Spektrum der Argumente ist groß

Diskutiert wird heftig. Infobroschüren über die geplanten Vorhaben machen die Runde. Die Stadt erläutert ihr Vorhaben im Internet und lädt zu Info-Veranstaltungen ein. Fraktionen und die Bürgerinitiative veröffentlichen ihre Standpunkte. Öffentliche Gesprächsabende bündeln, was auch im privaten Kreis erörtert wird: die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Frage der künftigen Bischofsschloss-Nutzung. Das Spektrum der Argumente ist groß.

Was auffällt, ist die hohe Emotionalität der Diskussion. Grund genug, jener Gefühlslagen nachzugehen, die sich für viele Markdorfer mit "ihrem" Bischofsschloss verbinden. Welches Bild haben sie von dem historischen Gebäude in der Stadtmitte? Welche Erinnerungen knüpfen sie daran?

Geschichte spielt für Bürger keine große Rolle

Erstaunlich gering scheint die Rolle der Geschichte. Das zeigt die Anfrage in der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). "Nein, die Nachfrage nach Büchern über die Geschichte der Stadt ist nicht angestiegen", antwortet Kornelia Schaub, Leiterin der Bibliothek. Und Johannna Bischofberger, Stadträtin und Bibliotheksmitarbeiterin im Ehrenamt, glaubt, "dass die Bindung ans Bischofsschloss eher eine gefühlsmäßige ist". Was Geschichtswissenschaftler sagen, spiele eher eine nebengeordnete Rolle.

Im Schulunterricht ist das Bischofsschloss nicht verankert

Stadtarchivar Walter Hutter sieht das anders. Der studierte Historiker sagt: "Viel ältere Markdorfer haben den 'Wetzel' zuhause oder andere Bücher, in denen man die Geschichte des Schlosses nachlesen kann." Gefragt, ob das Schloss ein Thema im Schulfach Geschichte sei, antwortet der pensionierte Geschichtslehrer nur für den eigenen Unterricht. "Ich habe natürlich immer versucht, den Stoff regionalgeschichtlich zu verankern." Doch gibt Hutter zu bedenken: "Viele Schüler am BZM kommen ja gar nicht aus Markdorf, haben deshalb auch gar keinen Bezug zum Bischofsschloss."

Touristikerin hofft, dass die Räume für viele offen bleiben

Von einem "markanten Element" im Stadtbild spricht Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. Zwar besitze das Markdorfer Bischofsschloss keine überregionale Bedeutung, doch sei es für die Stadt ein unverzichtbares Moment der touristischen Wertschöpfung. Die Touristikerin hofft auf ein Höchstmaß an Zugänglichkeit des Gebäudes – zumindest für die kunsthistorisch wertvollen Räumlichkeiten und vor allem für den Innenhof des Ensembles.

"Nach jeder Reise: Bin wieder zurück"

Nicola Benz | Bild: Jörg Büsche

Nicola Benz, 54, Buchhändlerin: "Mit dem Bischofsschloss verbinde ich Erinnerungen an die früheste Kindheit. Wo noch vor Kurzem die Rezeption des Hotels war, ging es früher die Stufen hoch in die Apotheke. Vor Augen hab ich auch noch die alljährlichen Ausstellungen des Kleintierzüchtervereins mit Tombola. Und natürlich spielen für mich die Schlosshof-Konzerte eine große Rolle, eine größere als die Veranstaltungen im Rittersaal. Im Hotel selber habe ich nie übernachtet. Aber ich fände gut, wenn das Rathaus ins Schloss käme. Dann bekäme ich das Innere auch öfter zu sehen. In jedem Falle bedeutet der Blick aufs Bischofsschloss für mich nach jeder Reise: Jetzt bin ich wieder zurück."

"Drinnen sehr in die Jahre gekommen"

Susanne Priebe | Bild: Jörg Büsche

Susanne Priebe, 56, biologisch-technische Assistentin: "Für mich gehört das Bischofsschloss einfach zum Stadtbild. Es ist nicht so prächtig wie in anderen Städten. Aber wenn ich am Bischofsschloss vorbeifahre, freue ich mich über die tolle Bepflanzung unterhalb des Turms. Die Leute von der Stadtgärtnerei geben sich wahnsinnig viel Mühe. Umso schlimmer finde ich, dass es drinnen derzeit nicht so gut aussieht. Man kam ja rein. Und dort sieht es inzwischen mehr als nur ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Dabei gibt es so reizvolle Details – zum Beispiel der Treppenaufgang, die Eichensäulen im Rittersaal oder die Bischofsgemächer mit ihren Stuckdecken aus dem 18. Jahrhundert."

"Moderiere in der Schule Diskussion zum Thema Bürgerentscheid"

Helene Uhlig | Bild: Jörg Büsche

Helene Uhlig, 16, Schülerin: "Für mich ist das Bischofsschloss das Wahrzeichen der Stadt. Ich glaub, die Leute verbinden eher das frühere Hotel damit, als dass sie an die Sommerresidenz des Konstanzer Bischofs denken. Ich habe mich mit dem Thema Bischofsschloss intensiver beschäftigt, weil mich unsere Gemeinschaftskunde-Lehrerin gefragt hat, ob ich eine Diskussion an der Schule zum Thema Bürgerentscheid mit moderieren möchte. Dass das ganze Thema jetzt so hochgekocht ist, find ich spannend. Viele haben sich richtig zerstritten. Offensichtlich sind auch ganz viele mit ihrem Herzblut an der Sache. Bei unserer Diskussion wollen wir schauen, welche Argumente stichhaltig sind."

"Vor allem das Thema Bürgerbeteiligung interessant"

Elena Koch | Bild: Jörg Büsche

Elena Koch, 16, Schülerin: "Für mich gibt es keine engere Bindung ans Schloss, weil ich aus Urnau komme. Ich gehe hier zur Schule – und sehe das Bischofsschloss schon als Aushängeschild der Stadt an. Es ist ein ziemlich eindrucksvolles Gebäude. Im Unterricht haben wir nie darüber gesprochen. Das heißt, einmal in einem freiwilligen Geografie-Kurs, da haben wir auch das Schloss behandelt. Für mich ist jetzt die politische Diskussion um die Zukunft des Schlosses interessant geworden. Ich gehöre zu der Gruppe, die eine Schüler-Diskussion im BZM vorbereitet. Aber da geht es vor allem um das Thema Bürgerbeteiligung – also um den politischen Entscheidungsprozess."

"Schloss von sich aus bürgernah, weil mitten in der Stadt"

Tania Mutschler | Bild: Jörg Büsche

Tania Mutschler, 54, Pfarrsekretärin: "Ich wohne zwar erst seit 19 Jahren in Markdorf, aber für mich ist das Bischofsschloss das Wahrzeichen der gesamten Stadt. Es ist schließlich ein ziemlich einmaliges historisches Gebäude. Viele Städte würden sich freuen, wenn sie solch ein tolles Aushängeschild hätten. Und das Bischofsschloss ist von sich aus bürgernah. Weil es mitten in der Stadt liegt, nicht irgendwo außerhalb. Der Innenhof hat eine wunderschöne Atmosphäre. Ein idealer Ort für Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen. Als das Schloss noch Hotel war, wäre ich schon gerne mit den Kindern hineingegangen. Ist aber nie dazu gekommen – vielleicht gerade, weil es ein Hotel war."

"Sehr beeindruckend und tolle Aussicht"

Malena Gössele | Bild: Jörg Büsche

Malena Gössele, 18, FSJlerin: "Man kennt das Bischofsschloss in Markdorf vor allem durch den Rittersaal. Ich war schon öfter oben bei Konzertveranstaltungen. Alles ist sehr beeindruckend und man hat eine tolle Aussicht. Beim Rest des Schlosses gibt's für mich aber keinen 'Wow'-Effekt. Da finde ich die Anlage in Meersburg schon schöner. Aber das kann man ja wohl nicht miteinander vergleichen. In der Schule sind wir nie auf das Thema Markdorfer Bischofsschloss zu sprechen gekommen. Vielleicht hätte es mich damals ja sogar interessiert, etwas aus der eigenen Stadt zu erfahren. Was ich heute aber nicht mehr sagen kann. Ich geh ja nicht mehr zur Schule."

"Finde das Gebäude einfach schön"

Beatrice Strauch | Bild: privat

Beatrice Strauch, 57, Fotografin: "Wir haben früher ja gewissermaßen in direkter Nachbarschaft zum Bischofsschloss gewohnt. Und als Teenager hab ich in der Schloss-Scheuer Tischtennis gespielt. Auch erinnere ich mich noch an die Apotheke. Das Bischofsschlossgebäude gehört einfach zur Innenstadt von Markdorf. Es ist ein prägender Bestandteil. Und es gibt wohl keinen Autofahrer, der die Strecke von Ulm nach Meersburg gefahren ist, der unser Schloss nicht kennt. Die historischen Hintergründe, die haben mich eigentlich nie groß interessiert. Viel interessanter ist das Schloss für mich als fotografisches Motiv. Ich finde das Gebäude einfach schön."

"Der alte Turm, der zählt wirklich"

Daniel Kelbing | Bild: Jörg Büsche

Daniel Kelbing, 49, Friseur-Meister: "Das Markdorfer Bischofsschloss ist alt – und ich stehe auf alte Sachen. Aber im Ernst: Das Schloss prägt unser Stadtbild. Wenn ich von einer Reise zurückkomme und am Bischofsschloss vorbeifahre, weiß ich: Jetzt bin ich wieder zu Hause. Das Ortsschild ist doch Jacke wie Hose, aber der alte Turm, der zählt wirklich. Als ich klein war, haben wir im Süden gewohnt. Von daher gibts da viele Erinnerungen an den Schulweg – mit Blick auf das historische Gebäude. Egal was reinkommt, mir ist wichtig, dass das Bischofsschloss gut erhalten wird. Und dass die Stadtgärtnerei weiterhin so tollen Blumenschmuck anpflanzt, gleich ob Wappen oder Bälle zur WM."