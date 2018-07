Wenn die Mathematik neue Wege geht, beschreitet sie mitunter sehr alte Pfade. Diesen Eindruck konnte jedenfalls gewinnen, wer der Klasse 9b des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrums (BZM) jüngst in der Innenstadt beobachtet hat. Die Schüler wandten an, was seit vielen Jahrhunderten zum kleinen Einmaleins der Baumeister gehört – oder zum Rüstzeug der Landvermesser. Mitten auf dem Kirchplatz hantierten sie mit Zollstock und Schnüren. Ihre Aufgabe war es, einen gotischen Spitzbogen zu konstruieren. Andere standen erst direkt vor der Eingangspforte zur Sakristei der St.-Nikolaus-Kirche, wenig später in einiger Entfernung. Und eine dritte von insgesamt fünf Gruppen war am Rathausbrunnen mit der praktischen Anwendung mathematischer Lehrsätze beschäftigt.

Jennifer misst Jessica und Marcel schaut ebenso zu wie Mathelehrer Steffen Dudek. | Bild: Jörg Büsche

"Sehr viel mehr als den Satz des Pythagoras braucht's hier nicht", erklärt Christian Scheppach, Referendar in der Seminargruppe von Steffen Dudek, Mathematik-Lehrer am BZM und Fachberater für das Regierungspräsidium. Gleiches gilt für die anderen Stationen, an denen andere Referendare aus Steffen Dudeks Gruppe die Schüler betreuen. "Die Ideen kamen von den Referendaren", erklärt Seminarleiter Dudek. Zum Beispiel die, die Schüler die Höhe des Kirchturms berechnen zu lassen – und das mithilfe eines Geodreiecks und eines Maßbands.

Ganz ohne Tüfteln geht es nicht

"Mathe draußen, find' ich richtig gut", erklärt Jessica. In den letzten Tagen vor den Ferien sei ohnehin die Luft raus, weil alle Klassenarbeiten, alle Tests geschrieben sind und die Noten feststehen. Da biete ein "Tag der Mathematik" eine willkommene Abwechslung. Zumal draußen und dieses Mal ganz nah bei der Eisdiele. Ganz ohne Tüfteln kommen die Schüler indes nicht voran. Und Genauigkeit braucht's gleichfalls. Um etwa die 68 Meter Höhe bis zur Kirchturmspitze aus dem zu berechnen, was der Mathe-Unterricht für die Winkelfunktionen an die Hand gegeben hat, gilt es mit Umsicht vorzugehen. Denn die Kirchturmspitze steht über der Mitte des Turms – mithin muss die erst von außen bestimmt und anschließend zur ausgemessenen Winkelbasis addiert werden.

Mit dem selbstgebauten Neigungsmesser bestimmt Marcel den Winkel zwischen Turmspitze und Basislinie. | Bild: Jörg Büsche

Dudek bedauert, dass der übliche Mathematikunterricht kaum Zeit für Projekte wie dieses am Fuße der St.-Nikolaus-Kirche zulässt. "Hier ging das, weil sich die Referendare die Arbeit an den Projekt-Stationen aufgeteilt haben", so Dudek. Der Vorteil eines solchen handlungsorientierten Unterrichts liege auf der Hand: Die Schüler werden zu eigener Aktivität motiviert und sie bewegen sich mit ihren Sinnen auf dem mathematischen Erkenntnisfeld. Ohne Frage wirkt sich dieses Vorgehen auf der Schülerseite höchst motivierend aus.

Selbstständig Lösungen entwickeln Was für den naturwissenschaftlichen Unterricht selbstverständlich erscheint, das wird von Mathematik-Lehrern eher selten angewandt: das Experimentieren mit den Schülern – genauer: dass die Schüler im Klassenraum oder außerhalb der Schule den gewünschten Lernfortschritt durch eigene Versuche erreichen. Die Fachdidaktiker der Mathematik sprechen unterdessen immer öfter von der sogenannten "kognitiven Aktivierung". Dabei zielen sie darauf ab, ans bei den Schülern vorhandene Vorwissen anzuknüpfen und die Lernenden mit "Problemen" zu konfrontieren, damit sie selbstständig Lösungskonzepte entwickeln.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein